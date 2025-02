Prova Opel Mokka Mild Hybrid: scopri design, tecnologia e prestazioni del SUV compatto (video)

Il B-SUV ibrido di Opel si rifà leggermente il look, aggiorna il sistema d'infotainment ed è sempre piacevole da guidare. Vi diciamo come è fatto e come va

La Opel Mokka, uno dei numerosi B-SUV presentati dal gruppo Stellantis negli ultimi anni – e sono tanti, vista la centralità di questo segmento per le economie di un grande costruttore – è un modello tra i più riusciti e audaci poiché ha aperto una nuova linea stilistica e tecnologica, che ha dato un taglio netto con la precedente versione.

Opel Mokka 2025: il B-SUV tedesco cambia look e aggiorna le dotazioni di bordo

Fin dal debutto ha conquistato il pubblico con un design di rottura con il passato, caratterizzato da linee nette e pulite, che sembrano quasi tirate con un righello, per un look moderno e una presenza scenica piacevole, ma anche per i suoi interni hi-tech.

Paraurti più aerodinamico e fari LED dal design aggiornato davanti e dietro

Opel Visor , la distintiva mascherina nera del brand.

Cerchi lucidi , coda inclinata e dettagli neri, eliminando le finiture cromate.

Possibilità di tetto e cofano a contrasto, con il nuovo logo Blitz nero.

Le dimensioni compatte (4,15 metri di lunghezza, 1,79 di larghezza e 1,54 di altezza) lo rendono perfetto per la città, mantenendo uno stile sportivo e dinamico.

Opel Mokka 2025: un momento del test drive del SUV compatto

L’abitacolo dell’Opel Mokka mild hybrid è stato progettato per offrire un ambiente moderno, tecnologico e, nei limiti del possibile, confortevole. La qualità costruttiva è in linea rispetto alla precedente generazione con materiali ben assemblati e un design essenziale ma raffinato e che si aggiorna lievemente.

Sedili confortevoli , disponibili con funzione riscaldamento e massaggio.

Tessuti ecologici e finiture curate.

Buona abitabilità per quattro passeggeri , con un bagagliaio da 350 litri espandibile fino a 1.105 litri.

Opel Mokka 2025: gli interni dell'Urban SUV tedesco

Davanti, il colpo d’occhio è notevole grazie al cruscotto minimalista e tecnologico dal design lineare, pensato per facilitare l’esperienza di guida e con spazio adeguato per guidatore e passeggero.

Dietro si sta più stretti

Dietro, il B-SUV Opel non fa miracoli poiché i centimetri non sono tantissimi, però si sta abbastanza comodi in due, con il terzo seduto al centro più sacrificato e il bagagliaio che non è una piazza d'armi, ma è ben sfruttabile.

Opel Mokka 2025: il divanetto posteriore è comodo per due persone

Il cuore digitale del nuovo Opel Mokka mild hybrid è il Pure Panel, una cornice che integra due schermi da 10” per il quadro strumenti e il sistema multimediale. Il pacchetto multimediale comprende:

Apple CarPlay e Android Auto wireless .

Nuova interfaccia con widget personalizzabili

Intelligenza artificiale ChatGPT

Assistente vocale con interazione più naturale.

Servizi di bordo anche da remoto tramite app per smartphone

Ricarica wireless e porte USB per la massima praticità.

Opel Mokka 2025: la plancia con i due display da 10'' e il nuovo volante multifunzione

Il sistema infotelematico è intuitivo e ben organizzato, con la possibilità di gestire numerose funzioni tramite comandi vocali avanzati. Poi, c’è la nuova console centrale, piuttosto alta, con finitura in argento opaco e meno pulsanti, che divide per bene i sedili a sottolineare lo spirito dinamico del SUV compatto.

Sono rimasti i comandi analogici per il volume della radio, per regolare il climatizzatore e, sul nuovo volante, per assistenti di guida e ancora radio, ma tutto il resto è gestito tramite il display centrale.

Opel Mokka 2025: agile e confortevole in città e fuori dai centri urbani

Può toccare la guida semi autonoma di Livello 2

Lato sicurezza, new Opel Mokka monta quasi tutti gli assistenti, ma può raggiungere il livello 2 della guida semiautonoma attingendo dai pacchetti opzionali che sommano il cruise control adattivo stop&go, l’assistente al mantenimento di corsia, il monitoraggio dell’angolo cieco e la telecamera posteriore a 180°.

Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina, mild-hybrid 48V Potenza 136 CV/5.500 giri Coppia 230 Nm/1.750 giri Cambio Automatico doppia frizione, 6 rapporti Trazione Anteriore Velocità massima 209 km/h Accelerazione 0-100 km/h 8,2 secondi Comsumo misto 4,8 litri/100 km Dimensioni 4,15 x 1,79 x 1,54 m Posti 5 Bagagliaio 350/1.105 litri Prezzo da 29.700 euro

Opel Mokka 2025: il motore ibrido è piuttosto vivace e non consuma tanto

L’Opel Mokka mild hybrid monta un motore tre cilindri, 1.2 turbo benzina da 136 CV, abbinato a un sistema ibrido a 48V che migliora l’efficienza nei consumi e la fluidità di marcia.

Coppia massima di 230 Nm , per un’erogazione pronta e dinamica.

Cambio automatico doppia frizione 6 rapporti con unità elettrica da 29 CV.

Modalità EV a basse velocità per ridurre i consumi.

Il SUV si dimostra agile e piacevole da guidare, con uno sterzo leggero e preciso. Il sistema mild-hybrid consente di veleggiare nei rallentamenti e di sfruttare l’elettrico nelle manovre, migliorando l’efficienza. I consumi medi registrati si attestano attorno ai 5,6 litri/100 km, un valore interessante per un SUV compatto.

Opel Mokka 2025: a bassa velocità e in manovra si muove con il motore elettrico

Opel Mokka: prestazioni amichevoli e vivaci

La Mokka si lascia guidare quasi che la sportività del suo stile sia l’antipasto al piacere di stare al volante. La potenza e la coppia non sono da dragster, ma ben distribuite e il cambio è fluido, anche se non è un mostro di rapidità.

Le sospensioni che digeriscono bene le strade rovinate e vanno in difficoltà solo sui colpi più forti chiudono un quadro tutto sommato positivo per un piacere di guida a 360°.

Opel Mokka 2025: disponibile in allestoimento Edition e GS come quella della foto

Se volete scoprire tutto sul rinnovato B-SUV di Opel, il suggerimento è di guardare il video, che vi racconta per bene tutte le novità che trovate a bordo.

L’Opel Mokka mild hybrid è disponibile in due allestimenti:

Edition : a partire da 29.700 euro .

GS : versione più sportiva a 31.200 euro.

Chi cerca un’alternativa più economica può optare per il benzina 1.2, disponibile da 26.200 euro, mentre la versione elettrica richiede almeno 36.700 euro.

Opel Mokka 2025: la mild-hybrid attacca il listino a 29.700 euro

L’Opel Mokka mild hybrid è un SUV compatto dal look audace, con interni hi-tech e un motore efficiente. Perfetto per chi cerca uno stile distintivo e una guida piacevole, senza rinunciare alla tecnologia e al comfort. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/02/2025