Nuova Opel Mokka 2025: cura "detox", ma è sempre lei

Trova le differenze. Già, perché Opel Mokka cambia un po', ma cambia semmai di... mentalità, più che di aspetto fisico. Serviva rispondere alle mosse di Renault Captur e di Ford Puma, le sue rivali dirette, e allora il familiare SUV compatto del (dinamico!) marchio tedesco del Gruppo Stellantis riceve la promozione di metà carriera. Dalle foto non si colgono le novità? Siamo qui apposta per darti una mano.

Mokka 2025: cosa cambia... veramente?

ESTERNI Le modifiche stilistiche si limitano a un paraurti anteriore modificato per migliorare l'aerodinamica, a una nuova firma luminosa a tre ''blocchetti'' a LED sia per i fari anteriori, sia posteriori (vedi Opel Corsa 2024, vedi nuova Opel Frontera), infine (ma solo per Mokka Electric) a speciali cerchi aerodinamici. Rimosse tutte le finiture cromate: la linea di design che parte dal cofano, corre intorno alla parte superiore dei cristalli laterali e raggiunge il portellone bagagliaio, è ora di colore nero.

Nota la nuova grafica dei fari posteriori

INTERNI Parola d'ordine: più... ordine. Nuova Mokka adotta sempre un doppio display da 10 pollici di serie, con connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto, ma il touchscreen centrale gestisce un sistema di infotainment di nuova interfaccia, che può essere personalizzato con widget smartphone-style. I pacchetti più completi includono inoltre l'assistenza dell'intelligenza artificiale di ChatGPT. Per il resto: nuovo design del volante e solo tessuti realizzati in materiali riciclati. La console centrale è ora rivestita di una finitura argento opaco e si libera di buona parte dei pulsanti fisici. Infine, i modelli top di gamma sono provvisti di un pad di ricarica a induzione per smartphone e di telecamera posteriore con angolo di visuale aperto a 180 gradi.

All'interno, nuovo volante e nuova console centrale

MOTORI Termica, ibrida, elettrica. Opel Mokka MY25 può ancora essere equipaggiata dell'unità 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina da 101 CV o 136 CV (con ogni probabilità, sempre con manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti), anche in edizione 1.2 Hybrid da 136 CV con tecnologia mini-ibrida 48 volt. Dal canto suo, nuova Mokka Electric sarà ora disponibile esclusivamente con batteria da 54 kWh (autonomia nel ciclo combinato di 406 km) e motore elettrico da 156 CV. Esce di scena, quindi, la vecchia variante con batteria da 50 kWh e potenza di 136 CV.

Termica, ibrida, EV: la regola del 3

IL LANCIO In italia, gli ordini dovrebbero aprire tra novembre e dicembre 2024. I prezzi e gli elenchi completi delle dotazioni saranno annunciati presto. Per farsi un'idea: in Germania, Paese dove Mokka 2025 è già ordinabile, il listino parte da 26.740 euro (1.2 benzina), una cifra molto simile a quella in vigore oggi sul nostro mercato (26.200 euro). Probabile, invece, un ritocco al ribasso dei prezzi di Mokka Electric: in Germania si parte da 36.740 euro, ora in Italia costa 39.000 euro.

Mokka MY25: coming soon

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/10/2024