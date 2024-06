Nuova Opel Frontera: ecco che effetto fa vista dal vivo

All'inizio del millennio, parlare di Opel Frontera mi portava alla mente le praterie dell'Argentina; spazi sconfinati e voglia di avventura e libertà. Quel nome ora torna a marchiare a fuoco, come fosse un capo di bestiame, un SUV di medie dimensioni dai tratti muscolosi e moderni, come moderne sono le motorizzazioni. Ho visto dal vivo la nuova Opel Frontera 2024, ecco che effetto mi ha fatto.

Nuova Opel Frontera Electric 2025, le luci anteriori

Il riferimento è a un passato molto lontano, ma qualcosa dell'aspetto squadrato, essenziale e muscoloso del Frontera originale (prodotto dal 1991 al 2003) ancora si coglie nel nuovo modello. Le lamiere flettono i muscoli sui passaruota, per trovare una decisa sciancratura tra le ruote, sotto alla quale le soglie delle porte sono in evidenza a delineare un look che suggerisce l'idea di avventura. Il frontale è visivamente armonioso ed equilibrato; è caratterizzato dalle luci sottili e dalla mascherina Opel Vizor, al centro della quale spicca il nuovo logo della Casa, Opel Blitz. Tetto a contrasto e terzo montante bicolore allungano la silhouette, che centimetro alla mano misura 4,38 m da un paraurti all'altro.

Nuova Opel Frontera Electric 2025, l'interno

ALL'INTERNO A bordo capisci subito di trovarti su una Opel, per le linee geometriche spezzate, che definiscono non solo la plancia ma anche i fianchetti dei sedili e la relativa decorazione. Per strumentazione e infotainment trovo due display da 10 pollici affiancati. Più in basso, i comandi clima con un loro display a colori.

COMFORT SUV La console centrale ospita un selettore di marcia a levetta: niente leva del cambio, per liberare spazio, come peraltro siamo abituati già a vedere su tanti altri modelli del Gruppo Stellantis. Il guizzo nello stile degli interni sono le cinghie in tessuto che delimitano i portabibite. Gradevoli i tessuti impiegati per il rivestimento dei nuovi sedili Intelli-Seats a richiesta: brevettati, hanno una fessura al centro della seduta, che allevia la pressione sul coccige e dovrebbe garantire maggior comfort sulle lunghe distanze. Progettata per avere fino a sette posti, Frontera ha un bagagliaio ai vertici della categoria, con una capienza che va da 450 a 1.600 litri.

Nuova Opel Frontera Electric 2025, il bagagliaio

Il nuovo Opel Frontera è disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a 48 volt sia in versione completamente elettrica. Opel Frontera Hybrid ha un motore turbo a benzina da 1,2 litri da 100 CV sviluppato appositamente. Questo funziona in combinazione con un motore elettrico da 28 CV e un cambio elettrificato a doppia frizione e sei rapporti, in modo che il consumo di carburante e le emissioni di CO2 siano significativamente inferiori rispetto a un modello ad alimentazione convenzionale, dice Opel. Successivamente della Frontera Hybrid verrà introdotta una versione potenziata a 136 CV, su cui per ora non abbiamo indicazioni (ma ho il sospetto che possa avere la tecnologia 4xe e la trazione integrale elettrica di Jeep Avenger). Intanto, i clienti che desiderano viaggiare a emissioni locali zero potranno presto ordinare Opel Frontera Electric a batteria, con un'autonomia di oltre 300 chilometri (a guidar ''bene''). E in versione ''long range'', il nuovo Opel Frontera Electric sarà in grado di percorrere fino a circa 400 chilometri prima di richiedere una ricarica.

Nuova Opel Frontera Electric 2025, volante e strumentazione

Gli ordini per nuovo Opel Frontera si aprono nelle prime settimane di giugno 2024, con l'inizio delle consegne a partire dall'autunno 2024. Due gli allestimenti previsti: l'entry level si chiama semplicemente Frontera e ha di serie l'infotainment con schermo da 10 pollici e navigazione, e la retrocamera per i parcheggi. La variante Frontera GS ha anche le barre sul tetto e i sedili riscaldati. E in futuro l'opzione a 7 posti. Nessun optional da scegliere, a parte motore, colore della carrozzeria e una tenda da tetto con scaletta appositamente progettata, che si monta sulle barre portapacchi della versione GS, per dormire in mezzo alla savana o sulla spiaggia (o nel parcheggio del Forum, se volete entrare per primi al concerto). I prezzi , come già accennato, sono ancora provvisori: si parte da Frontera Hybrid, che attacca a 24.500 euro, mentre Frontera Electric attacca a 29.000 euro.

Opel Frontera Hybrid Opel Frontera Electric (Long Range) Motore 1,2 litri, 3 cilindri turbo benzina mild-hybrid elettrico Potenza massima di sistema 100 CV 156 CV Coppia massima di sistema 205 Nm 260 Nm Velocità ~184 km/h 150 km/h 0-100 km/h ~10,9 secondi ~9 secondi Consumo dichiarato ~5,6 l/100 km ~15,4 kWh/100 km Batteria - 51 kWh netti Autonomia - 300 km (400 km) Ricarica - 5h34' a 11 kW; 24' per 20-80% a 100 kW Cambio doppia frizione a 6 rapporti monomarcia Trazione anteriore anteriore Lunghezza 4,38 m 4,38 m Bagagliaio da 450 a 1.600 litri da 450 a 1.600 litri Peso n.d. n.d. Prezzo da 24.500 euro circa da 29.000 euro circa

Pubblicato da Emanuele Colombo, 05/06/2024