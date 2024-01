Vi ricordate la Opel Frontera? Tornerà fra poco e sarà un SUV elettrico

Opel tira fuori dal cassetto un nome iconico per il suo prossimo SUV 100% elettrico che, rullo di tamburi, si chiamerà Frontera. Ebbene si, il famoso SUV troverà nuova vita sotto forma di BEV e sarà presentato entro la fine del 2024, se tutto procederà come previsto. Ma adesso un po’ di storia: la casa tedesca ha utilizzato per la prima volta il nome Frontera nel lontano 1991. Dopo la fine della produzione del modello di prima generazione, Opel ha iniziato a produrre la Frontera di seconda generazione, che è uscita definitivamente dai listini nel 2004 e, ora, il modello di terza generazione si preannuncia molto diverso dai suoi predecessori. Di fatto, potrebbe essere il sostituto della Crossland, che non dovrebbe avere ancora vita lunga.

Nuova Opel Frontera: torna l'iconico SUV del fulmine, ma con motore elettricoQUALCOSA SI VEDE, MA È ANCORA POCO Di questo sport utility elettrico sono state pubblicate solo due immagini teaser, il che significa che la maggior parte del suo design è tuttora nascosto, anche se la Casa tedesca afferma che “mostrerà una nuova interpretazione della filosofia di design audace e puro di Opel” e sarà anche il primo modello del marchio a utilizzare il suo nuovo logo “Blitz”. L’immagine che mostra il profilo laterale della Frontera fa capire che le dimensioni dovrebbero essere piuttosto grandi, con un tetto relativamente piatto e ampi finestrini laterali. Nella parte posteriore è visibile uno spoiler che si estende dal tetto. La seconda immagine anticipa la zona anteriore del SUV elettrico, ma oltre a mostrare la griglia aggiornata, non svela molto altro, oltre all'angolo di uno dei fari a LED. Opel afferma che la nuova Frontera “sarà caratterizzata da un elevato livello di spazio e versatilità e quindi piacerà sia ai clienti con uno stile di vita attivo che alle famiglie”. “Il nome Frontera è ideale per il nostro nuovo modello di SUV”, ha aggiunto Florian Huettl, amministratore delegato di Opel. “Avrà un carattere sicuro e sarà posizionato proprio nel cuore del mercato”. Il costruttore pubblicherà le prime immagini e ulteriori dettagli sulla nuova Frontera nelle prossime settimane. Il SUV elettrico potrebbe essere lanciato insieme alla prossima Grandland BEV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 24/01/2024