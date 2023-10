Leasing, che passione. Anche su Opel Corsa e Mokka, ma occhio all'offerta

Per scardinare quella convinzione secondo la quale l'auto elettrica è poco accessibile, Opel ce la mette tutta. E si gioca la carta leasing, quella soluzione a metà strada tra il noleggio e il classico finanziamento, sempre più spesso proposta anche ai privati: guidi un'auto di proprietà della finanziaria o della Casa stessa, ma a scadenza puoi decidere di riscattarla e di acquistarla. Dopo Fiat 500, anche Opel Corsa Electric e Opel Mokka Electric seguono la stessa strada. Ma attenzione: parliamo di Opel Corsa Electric pre-restyling, non di Corsa Electric MY24, per la quale è in corso una promo specifica (vedi sotto). Va saputo.

Opel Mokka Electric

DUE CALCOLI Pur in un contesto di tassi in crescita, Opel va in controtendenza e introduce una formula, il cosiddetto leasing Blitz, con TAN zero e anticipo zero, oltre al benefit della wallbox in omaggio. Per Opel Corsa, il canone (per 3 anni e 30.000 km di utilizzo) è di 195 euro al mese, per un valore di riscatto di 17.094 euro, mentre per Opel Mokka ammonta a 215 euro al mese (valore di riscatto 21.255 euro). A proprio piacimento, l’offerta si può completare includendo nel canone servizi quali RCA, assicurazione furto/incendio e manutenzione ordinaria e straordinaria: in caso di contratto Blitz Unlimited, la cifra mensile cresce a 327 euro per Corsa e a 355 euro per Mokka. Il leasing si applica alle vetture in pronta consegna presenti presso le concessionarie Opel. Per facilitare l’avvicinamento alla mobilità elettrica, Opel propone infine anche un test drive prolungato di 72 ore.

Opel Corsa Electric 2024

DI CORSA AL 2024 Per nuova Opel Corsa Electric, a ottobre 2023 è attivo il classico finanziamento Scelta Opel: anticipo di 9.600 euro, 35 rate mensili da 149 euro, eventuale maxirata finale di 18.504 euro. Per nuova Opel Corsa 1.2, invece, anticipo di 3.500 euro, 35 rate sempre da 149 euro al mese, rata finale di 10.857 euro. A ognuno, la sua scelta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/10/2023