Opel Corsa facelift, guido la EV "long range" (ma aspetto l'ibrida). Il video

Il processo di trasformazione del settore auto è un treno in... Corsa, col Gruppo Stellantis che, la sfida dell'elettrificazione, la accetta di... Corsa e con il marchio Opel che, per conquistare un posto al sole nel nuovo segmento delle utilitarie a propulsione elettrica, è in piena... Corsa. Chiedo scusa per i giochi di parole, a furia di parlare di auto elettriche, sono un po' in crisi di inventiva. Ok, non serve che specifichi quale sia la protagonista del servizio, è stata nominata già tre volte. Ok, è Opel Corsa restyling. Ma devo avvisare che è soltanto Corsa Electric. Clicca Play sulla foto di cover per il video della prova, troverai alcuni spunti interessanti, fidati.



Opel Corsa Electric MY24

Quando mi hanno proposto di volare a Russelsheim per il primo test drive di nuova Corsa MY24, nell'apprendere che avrei guidato solo Corsa EV, confesso che ci sono rimasto un po' male. Senza nulla togliere alla Electric, beh ero assai curioso di provare anche le motorizzazioni termiche. In particolare, il nuovo 1.2 mild Hybrid 48 volt. Che già equipaggia pure Peugeot 208/2008/3008 (e presto, nuova Fiat 600), ma che non ho ancora avuto l'occasione di assaggiare. E invece, di Corsa mild hybrid, neanche l'ombra: se ne riparla tra fine 2023, inizio 2024. Pazienza e, in fondo, pure Corsa Electric porta in dote alcune novità non secondarie.

Opel Corsa 2024: la vera novità è il benzina mild hybrid

Di come cambi fuori e dentro Opel Corsa 2024, facelift di metà ciclo vita di Opel Corsa di sesta generazione, ci ha già informato con dovizia di particolari il buon Alessandro in occasione dell'anteprima statica di settembre. Esprimo giusto un paio di valutazioni. Dalle foto di cartella stampa all'automobile dal vivo, le mie sensazioni rimangono intatte: buoni passi avanti.

Il frontale Opel Vizor, i nuovi fari Matrix LED

ESTERNI Sostituire la precedente mascherina con il più moderno Opel Vizor, aggiornare i fari a matrice di LED Intelli-Lux (ora 14 LED azionabili singolarmente, invece che soltanto 8), rimodellare il paraurti inferiore, infine allargare il lettering C-O-R-S-A posteriore, sono interventi trascurabili soltanto se presi singolarmente. Il quadro complessivo cambia e cambia in meglio. Il grigio metallizzato Kristal Silver del modello del servizio? A me non fa impazzire, preferisco una Opel Corsa in Kardio Red o in Voltaik Blue pastello.

Il nuovo logo posteriore a tutta larghezza

INTERNI Anche l'abitacolo è sempre il solito, fatta eccezione per il nuovo infotainment, sempre con display da 10 pollici ma ora su piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies, più veloce e multifunzionale che non quello precedente. Apple CarPlay e Android Auto ora anche in modalità wireless, aggiornamenti over-the-air come per il tuo smartphone, riconoscimento vocale ''Hey, Opel''. Last but not least, nuovo è il toogle switch per il “cambio automatico”, in luogo della precedente leva a joystick: stessa soluzione impiegata da altre cugine di Gruppo Stellantis. E a me piace: basta un dito e in più non sporge dalla superficie del tunnel centrale.

Gli interni

Rassegnatomi all’idea di non poter guidare Corsa “mini” hybrid, metto in moto nuova Corsa Electric. E cosa c’è di nuovo? C’è il motore, intanto. Nuovo, almeno, per la nostra amica Corsa.

IL NUOVO MOTORE Alla precedente unità da 136 CV e 260 Nm si affianca ora anche la più recente variante da 156 CV, con identico valore di coppia motrice di 260 Nm ma un maggiore grado di efficienza, coi consumi ufficiali che scendono da 16,1-15,7 kWh/100 km a una media di 14,6-14,2 kWh/100 km. Upgrade anche per le batterie. Da 50 kWh (lordi) a 54 kWh (lordi) di energia e sempre 400 Volt di tensione, con l’autonomia che cresce da 357 km a 405 km. I dati sono calcolati secondo il ciclo combinato WLTP, mi guardo bene dal misurarli di persona, ho in prova l’auto solo poche ore. Ma li misureremo, perbacco se li misureremo… Confermo, intanto, che i consumi sono quelli della scheda tecnica: è un buon inizio.

Il nuovo motore elettrico da 156 CV

PRESTAZIONALE Il motore da 156 CV lima lo 0-100 km/h di qualche decimo, da 8,7 a 8,1 secondi. Sarei disonesto se dicessi che l’accelerazione è tutta un’altra esperienza, tuttavia un driver sensibile se ne può accorgere. Sempre limitata a 150 km/h, invece, la velocità massima: ok, in autostrada il limite legale è inferiore di 20 km/h, ma… sì insomma, ci siamo capiti.

Corsa Electric una discreta ''sprinter''

CITY OPEL Il suo habitat è la città, e non solo per le dimensioni favorevoli (sempre 4 metri e 06 di lunghezza). Scatti brillanti, buon filtraggio delle sconnessioni, volante massiccio da vedere ma leggero da ruotare, il solito silenzio da sala d’aspetto del dottore.

La città è il suo regno

LA REGOLA DEL TRE Ah, i tre driving mode. In verità, la cavalleria massima di 156 CV è a disposizione solo in modalità Sport. In Normal disponi di circa 120 CV, in Eco l’elettronica taglia l’erogazione a circa 90 CV. Poco male: tra semafori, rotonde, svolte e strisce pedonali ancor più trafficate della strada stessa, anche in Eco mode non senti certo la necessità di un MegaWatt sotto il sedere.

IL ''PESO'' DEL PROGRESSO Corsa full electric pesa più di 1.500 kg (circa mezza tonnellata in più di Corsa 1.2 benzina, tanto per capirci), di cui circa 350 kg di batterie. Che tuttavia sono sistemate in basso e ben spalmate tra avantreno e retrotreno, rimediando quindi al peccato originale della loro massa (molto) critica abbassando il baricentro e aiutando il telaio a conservare precisione anche nelle curve e controcurve rapide.

Il solito ottimo mix di comfort e tenuta di strada

IN CONCLUSIONE

Tirando le somme, nel nuovo formato “high power” e “long range”, su strada Opel Corsa Electric rispecchia in buona sostanza le qualità di comfort e di prestazioni già sperimentate sulle colleghe di Gruppo Stellantis che prima di lei già avevano ricevuto l’aggiornamento. Parlo di Peugeot e-208 e - muovendo ai SUV - Peugeot e-2008, la consanguinea Opel Mokka Electric, inoltre pure Jeep Avenger e la neoarrivata Fiat 600e. Fare ricorso alle economie di scala non è affatto un delitto, Corsa Electric pesca dalla banca organi di un magazzino collettivo ma riesce a conservare la sua identità.

Opel Corsa sempre fedele alla sua identità

Opel Corsa 2024 è in vendita da ottobre 2023. In attesa di Corsa mild hybrid (2024), apre il listino Corsa benzina “termica”. Per Corsa 1.2 75 CV (cambio manuale a 5 marce), prezzi da 19.450 euro. Per Corsa 1.2 100 CV, prezzi da 20.750 euro con cambio manuale a 6 marce e da 22.850 euro per l’edizione con cambio automatico a 8 rapporti. E arriviamo all’alto di gamma. Molto alto…

Corsa Electric o Corsa 1.2?

DOVE OSANO LE EV Per Corsa Electric 136 CV servono 36.500 euro (allestimento base) o 37.500 euro (allestimento GS). Corsa Electric 156 CV esiste solo in formato GS e costa 38.650 euro. Certo, ci sono gli incentivi. Certo, ci sono formule finanziarie convenienti e il noleggio a lungo termine. Certo, però, che quelle cifre fanno effetto.

OPEL CORSA ELECTRIC ''LONG RANGE''

Opel Corsa Electric, ricarica rapida in mezzora

Lunghezza 4.060 mm Larghezza 1.765 mm Altezza 1.435 mm Passo 2.545 mm Peso 1.544 kg Bagagliaio 267-1-042 litri Motore elettrico anteriore Potenza max. 156 CV Coppia max. 260 Nm Acc. 0-100 km/h 8,1 secondi Velocità max. 150 km/h (autolimitata) Autonomia 405 km (ciclo combinato WLTP) Prezzo 38.650 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/10/2023