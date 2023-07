Nuova Peugeot 208: la piccola francese mette gli artigli

Dopo le foto spia dei giorni scorsi, Peugeot ha svelato il restyling di 208. Arrivata ormai alla sua nona generazione, la piccola francese è stata bestseller di vendita in Europa lo scorso anno (e nel 2021). Cambia tanto, soprattutto fuori, ma non mancano le novità in abitacolo e sotto il cofano: andiamo a scoprirle più da vicino.

Non cambiano le dimensioni: la piccola francese è lunga 4.055 m, larga 1.745 mm e alta 1.430 mm, con un passo di 2.450 mm. Invariata anche la capacità di carico del bagagliaio, che passa dai 309 litri sotto la cappelliera ai 1.004 abbassando gli schienali della seconda fila di sedili.

Nuova Peugeot 208, il nuovo frontale

CHE SGUARDO! L’elemento più caratterizzante della nuova Peugeot 208 è indubbiamente il frontale, dove debutta la firma luminosa a LED con i tre artigli verticali introdotta prima sulla nuova 508 e successivamente sulla “gemella diversa” 2008. Nelle versioni GT i gruppi ottici amplificano lo sguardo felino con proiettori Full LED composti da tre moduli ottici indipendenti. Debutta anche il nuovo logo Peugeot, al centro di una calandra completamente ridisegnata, con elementi in tinta carrozzeria che si vanno diradando man mano che ci si avvicina alla testa del leone. Al posteriore, i tre artigli verticali sono ora disposti in orizzontale, andando idealmente a prolungare la fascia nera attorno al portellone.

Nuova Peugeot 208, il nuovo posteriore

NUOVI COLORI Nuova Peugeot 208 è disponibile nel vivace Giallo Agueda di queste immagini e il più discreto Grigio Selenium, oltre ai colori già a catalogo: Grigio Artense, Nero Perla, Bianco Banchisa, Rosso Elixir e Blu Vertigo. Per tutti gli allestimenti i retrovisori hanno le calotte in nero lucido, mentre la GT aggiunge anche i passaruota dello stesso colore. Cerchi in lega da 16 a 17 pollici, tutti dal design inedito, con un elegante “tappo” che copre i dadi delle ruote. Ultimissima novità, i font usati per la scritta 208 (davanti, dietro e di lato) sono più moderni, e in color grigio basalto.

L’unica novità di rilievo all’interno dell’abitacolo riguarda il pomello del cambio delle versioni con il manuale a 6 marce, più comodo da impugnare; i modelli con cambio automatico mantengono invece il selettore a pulsante introdotto lo scorso anno. Per il resto, nuova Peugeot 208 mantiene l’impostazione del modello precedente, a cominciare dal piccolo volante compatto.

Nuova Peugeot 208, gli interni rinnovati

LE ALTRE NOVITÀ Cambia la grafica della strumentazione digitale da 10”, con la visualizzazione 3D di serie, con l’unica eccezione dell’allestimento di attacco Active, che fornisce un quadro strumenti analogico abbinato a un piccolo schermo a colori da 3,5”. Di serie per tutti i modelli lo schermo touch centrale da 10” (prima era di 7 sulle versioni meno costose). Migliora la qualità di tessuti e rivestimenti dei sedili, dove spicca l’Alcantara nero con impunture a contrasto in verde Adamite, disponibile su richiesta per la versione GT. che prevede anche la luce ambientale in otto colori.

Nuova Peugeot 208, i cerchi in lega con il ''tappo'' per i dadi delle ruote

Particolarmente ricca la gamma di motori per la piccola francese, che arriverà con i propulsori già attualmente in gamma, compreso il powertrain elettrico, a cui si affiancheranno successivamente anche i mild hybrid presentati nei mesi scorsi. Ecco in sintesi la gamma motori di Peugeot 208:

ELETTRICA Motore da 115 kW/156 CV , alimentato da una batteria da 51 kWh per un’ autonomia di oltre 400 km . 100 kW la potenza di ricarica rapida

Motore da , alimentato da una batteria da 51 kWh per un’ . 100 kW la potenza di ricarica rapida IBRIDA LEGGERA Recentemente arrivata nella gamma 3008 e 5008, la motorizzazione mild hybrid a 48V prevede motori PureTech da 100 e 136 CV abbinati al nuovo cambio a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti , che integra al suo interno un piccolo motore elettrico

Recentemente arrivata nella gamma 3008 e 5008, la motorizzazione mild hybrid a 48V prevede motori , che integra al suo interno un piccolo motore elettrico BENZINA Confermati il PureTech 75 CV con cambio manuale a 5 rapporti e il PureTech 100 CV con cambio manuale a 6 rapporti

Nuova Peugeot 208, visuale di 3/4 anteriore

Si semplifica la gamma di Peugeot 208, con tre soli allestimenti disponibili:

ACTIVE Nuova firma luminosa davanti e dietro, climatizzatore manuale, vetri elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori elettrici, i-Cockpit, presa USB-C anteriore

Nuova firma luminosa davanti e dietro, climatizzatore manuale, vetri elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori elettrici, i-Cockpit, presa USB-C anteriore ALLURE Aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, calandra in tinta carrozzeria, telecamere di parcheggio anteriore e posteriore, retrovisori ripiegabili elettricamente, connettività smartphone con Android Auto e Apple CarPlay, 2 prese UBS-C anteriori, 1 presa USB-C e 1 presa USB-A posteriore

Aggiunge cerchi in lega da 16 pollici, calandra in tinta carrozzeria, telecamere di parcheggio anteriore e posteriore, retrovisori ripiegabili elettricamente, connettività smartphone con Android Auto e Apple CarPlay, 2 prese UBS-C anteriori, 1 presa USB-C e 1 presa USB-A posteriore GT Proiettori anteriori full LED, telecamera di parcheggio ad alta definizione, accesso e avviamento senza chiave, illuminazione ambientale, passaruota nero lucido, ricarica wireless per gli smartphone da 15W (prima erano 5)

ADAS Di serie o a richiesta, gli aiuti alla guida prevedono il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza (anche per pedoni e ciclisti, di giorno e di notte), riconoscimento dei segnali stradali, assistente al mantenimento della corsia, monitoraggio dell’attenzione del guidatore e dell’angolo cieco

Nuova Peugeot 208, visuale frontale

L’arrivo nelle concessionarie italiane di nuova Peugeot 208 è previsto per il prossimo mese di novembre. Aspettiamo per la fine dell’estate l’ufficializzazione del listino e l’apertura degli ordini. La versione elettrica potrà anche essere comprata online, finalizzando eventualmente l’acquisto in concessionaria, con possibilità di consegna a casa.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/07/2023