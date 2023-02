Peugeot 208 batte Golf: è lei la più venduta in Europa

Classifica rivoluzionata nella top 10 delle auto più vendute in Europa. La Peugeot 208 conquista la vetta. Scivolone per la Golf

Classifica rivoluzionata per quanto riguarda le auto più vendute in Europa: dopo anni di dominio incontrastato della Volkswagen Golf, che non mollava la prima posizione dal 2007, ora tocca alla Peugeot 208 salire sul gradino più alto del podio. Lo fa forte di 206.816 vendite totalizzate nel 2022, con un miglioramento del 5% rispetto al 2021, e quasi 30.000 in più rispetto alle 177.203 della Golf. Da parte sua la Golf retrocede di parecchie posizioni, fino a occupare ora la quinta piazza. Ecco, di seguito, la top 10.

1. PEUGEOT 208

La carenza di parti che ha afflitto un po' tutto il comparto automotive, e una crisi logistica nel corso dell'anno, non hanno impedito alla Peugeot 208 (qui la prova) di cogliere la prima piazza con 206.816 unità vendute. Il volume di vendita è aumentato del 5% anno su anno, il che è in controtendenza con l'andamento globale del Marchio che ha invece conosciuto un calo in doppia cifra per tutto il 2022.

2. DACIA SANDERO

La seconda piazza ottenuta dalla Dacia Sandero (qui il nostro ultimo test) dimostra l'interesse del pubblico per i modelli che coniugano prezzo contenuto e grande versatilità. Le 200.550 unità vendute fanno registrare un incremento dell'1% anno su anno, forse aiutato dalla crisi del potere d'acquisto avvertita un po' in tutta Europa.

3. VOLKSWAGEN T-ROC

Ci pensa la T-Roc (qui le nostre opinioni) a difendere l'onore di Volkswagen in questa top 10 e a confermare l'interesse del pubblico nei confronti dei mini-SUV. E questo nonostante un calo di vendite del 3% anno su anno, che vede la tedesca fermarsi a 181.153 immatricolazioni in tutto il 2022.

4. FIAT/ABARTH 500

La piccola italiana è un'icona in tutto il Mondo, per il look che, nonostante i molti ritocchini di questi anni, la rende sempre riconoscibile e fedele al modello nato nel 1957 che l'ha ispirata. Tra l'altro, con 179.863 immatricolazioni, il consenso della Fiat/Abarth 500 in Europa è cresciuto del 3%, complice l'arrivo della variante elettrica ad affiancare i modelli mild-hybrid a benzina. Qui il video della prova della 500 in una delle ultime edizioni Abarth.

5. VOLKSWAGEN GOLF

Ed eccola qui la Volkswagen Golf, che dopo 14 anni di dominio incontrastato scivola di alcune posizioni, registrando un calo di vendite del 14%. L'attuale Golf di ottava generazione (qui la prova in video) ha totalizzato 177.203 immatricolazioni in Europa nel corso del 2022. È facile che a penalizzarla e a toglierle la pole position sia stata la congiuntura generale, che vede gran parte del pubblico limitare le proprie ambizioni e puntare su modelli meno costosi.

6. TOYOTA YARIS

Con 175.713 esemplari venduti e nonostante il calo del 4% anno su anno, la Yaris si conferma il modello di maggior successo e più venduto di Toyota in Europa. Se solo la versione sportiva con trazione 4x4 GR Yaris non fosse così esclusiva... Ma anche la tranquilla hybrid ha grinta da vendere e si guida benone, con consumi molto bassi: ecco qui la prova.

7. OPEL CORSA

Insieme con la gemella marchiata Vauxhall, distribuita in Inghilterra, la Opel Corsa mantiene una posizione in top ten forte di 164.358 immatricolazioni, anche se il calo del 9% anno su anno non è un risultato da festeggiare. La sua posizione nelle classifiche di vendita pare sia stata aiutata da prezzi e finanziamenti competitivi oltre a un'offerta che soddisfa tutte le esigenze, visto che comprende motori a benzina, Diesel e la variante Corsa-e a motore elettrico (qui la prova).

8. HYUNDAI TUCSON

In questa classifica è il secondo SUV, ma è anche l'auto di maggiori dimensioni. Caratterizzata da un frontale particolarissimo, la Hyundai Tucson è proposta con una gamma motori molto ampia (qui una delle tante prove... a suo carico). Le sue 150.803 immatricolazioni nel 2022 costituiscono un miglioramento dell'1% rispetto all'anno precedente.

9. DACIA DUSTER

Superati di slancio i 20.000 euro per le gli allestimenti più ricchi, Dacia Duster sta tentando di riposizionarsi (qui la prova) e uscire dal ghetto dei modelli squisitamente low cost. Nonostante questo, la domanda per il SUV romeno è cresciuta del 2% e ha totalizzato 149.648 vendite in Europa nel corso del 2022. Sarà presto affiancato da Dacia Bigster, un SUV di segmento C che darà più forza alle ambizioni del Marchio verso segmenti di mercato a maggior valore aggiunto.

10. RENAULT CLIO

Nonostante un calo del 27% delle immatricolazioni, con 143.561 esemplari venduti la Clio (eccola in video) ottiene una posizione nella top 10. Il modello più venduto di casa Renault si fa forte del particolare motore full hybrid che sfrutta il cambio multi-mode: un dispositivo ispirato alla Formula 1 e concettualizzato inizialmente con un modellino funzionante fatto di mattoncini Lego.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/02/2023