Nuova Peugeot 508, per il 2023 l’ammiraglia francese si rifà il look

Tempo di rifarsi il trucco, fuori ma soprattutto dentro l’abitacolo, anche per l’ammiraglia della casa del Leone, che potrà finalmente sfoggiare il nuovo logo Peugeot. Ecco tutte le novità, pronte al debutto nelle concessionarie il prossimo mese di giugno.

Nuova Peugeot 508 2023: il nuovo frontale

Completamente rivisto, ma non stravolto, il frontale, che integra la calandra - in colore carrozzeria - all’interno del paraurti, facendola sembrare un tutt’uno con il resto del muso. Al centro, come dicevamo, il logo della testa del Leone. Nella versione Sport Engineered la griglia è diversa, e alterna nero lucido e opaco, con i tre artigli color verde Kryptonite all’estremità del cofano.

Nuova Peugeot 508 2023: la station wagon Sport Engineered vista da dietro

NON CRESCE Invariate le dimensioni: 4,75 metri per la berlina, 4,79 metri per la famigliare, larghezza di 1,86 metri e passo di 2,79 metri. Per la prima volta sono di serie su tutta la gamma i fari a matrice di LED, abbinati a una nuova firma luminosa che richiama i tre artigli già visti sui modelli più recenti di Peugeot. Al posteriore i gruppi ottici full LED sono pressoché invariati, salvo per il fatto che i tre artigli luminosi sono più “sdraiati”; al centro, nella fascia nero lucido, il logo è stato sostituito dalla scritta Peugeot.

Nuova Peugeot 508 2023: vista laterale

ANCHE IN TINTA SPORTIVA Peugeot 508 sarà disponibile in sette colorazioni, tre delle quali inedite: Okenite White, Blu Eclipse e Titanium Grey. Il colore Selenium Grey, prima disponibile solo per le Sport Engineered, è aperto a tutta la gamma, che si completa con l’Artense Grey, l’Elixir Red e il Nero Perla Nera. I cerchi sono in alluminio, da 18” di diametro, con un motivo diamantato a cinque razze che ha anche funzione aerodinamica.

Al lancio, nuova Peugeot 508 sarà disponibile in tre allestimenti: Allure, GT e l’aggressivo Sport Engineered. All’interno dell’abitacolo migliora la qualità dei rivestimenti e dei materiali, ma soprattutto aumenta la tecnologia. I sedili sono certificati AGR, a garanzia di ergonomia e salute per la colonna vertebrale, e su richiesta possono avere regolazioni elettriche, memorie, massaggio e riscaldamento.

Nuova Peugeot 508 2023: gli interni dell'abitacolo

PIÙ SPAZIOSA La console centrale non viene stravolta ma alleggerita, con un nuovo comando per il cambio elettronico che ha permesso la creazione di un vano a giorno sotto i comandi. Sotto il bracciolo, dopo i portabicchieri, troviamo due prese USB di tipo C, mentre nel mobiletto dei sedili posteriori ce ne sono due di tipo A. Il divano posteriore è diviso in due parti 60/40, con una botola passante per gli sci. Nella station wagon le sedute possono essere abbattute con due leve all’interno del vano bagagli.

Nuova Peugeot 508 2023: il logo sui poggiatesta

LUCI E SUONI Nuova 508 ha di serie un’illuminazione ambientale blu presente su plancia, pannelli porta e console centrale. Il climatizzatore dispone di una funzione di controllo della qualità dell’aria, e nel caso sia particolarmente sporca attiva automaticamente il ricircolo. Ancora una volta l’impianto stereo è realizzato in collaborazione con lo specialista francese Focal, e prevede dieci altoparlanti e un amplificatore da 690 Watt.

BAGAGLIAIO Il volume del bagagliaio è:

Berlina: da 487 a 1537 litri

Station wagon: da 530 a 1780 litri

Il portellone della famigliare è motorizzato, con apertura senza mani anche passando il piede sotto il paraurti.

Nuova Peugeot 508 2023: la station wagon Sport Engineered

Invariata la gamma delle motorizzazioni termiche, che conferma il PureTech benzina da 130 CV e il BlueHDi turbodiesel di uguale potenza. Le versione PHEV avranno il powertrain da 180 CV (lo stesso di 308 e 408), che si affianca a quello da 225 CV già disponibile sulla gamma attuale. Per tutti i modelli, di serie il cambio automatico EAT8 a otto rapporti. Le versioni ad alte prestazioni Sport Engineered confermano il powertrain plug-in da 360 CV e le quattro ruote motrici.

Nuova Peugeot 508 2023: i cerchi in alluminio da 18''

BATTERIA Confermata la capacità di 12,4 kWh per la batteria agli ioni di litio, un valore poco in linea con le tendenze al rialzo che stiamo vedendo negli ultimi tempi. Ancora peggio va per il caricatore di bordo, che di serie è a soli 3,7 kW, e su richiesta (e sui modelli PSE) arriva a 7,4 kW. Da una colonnina pubblica questo vuol dire quasi quattro ore per fare il pieno di elettroni: troppe.

Nuova Peugeot 508 2023: gli interni della station wagon Sport Engineered

Anche sulle nuove Peugeot 508 ritroviamo l’ultima versione del controverso (nel senso che non piace a tutti) sistema i-Cockpit, con il volante piccolo e compatto e la strumentazione digitale da 12” sopra di esso, con diverse modalità di visualizzazione. Sotto lo schermo centrale da 10” troviamo diversi tasti a pianoforte per le impostazioni del climatizzatore, gli aiuti alla guida, il telefono e le fonti multimediali.

Nuova Peugeot 508 2023: la nuova console centrale

SENZA FILI Il nuovo sistema di infotainment i-Connect Advanced, che debutta su 508 ma verrà esteso al resto della gamma nei prossimi mesi, permette di memorizzare fino a 8 profili utente, ciascuno con le sue preferenze e i suoi dispositivi. Apple CarPlay e Android Auto sono finalmente wireless, mentre il navigatore connesso con i servizi TomTom viene aggiornato in tempo reale con le informazioni sul traffico.

ADAS Tanti i dispositivi di aiuto alla guida, di serie o su richiesta: il cruise control adattivo con funzione Stop&Go, la frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, anche di notte, assistente al superamento di corsia, riconoscimento dei segnali stradali, il sistema Night Vision per il rilevamento di ostacoli di notte, gli abbaglianti automatici e gli ammortizzatori a controllo elettronico.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/02/2023