1893-2023: 130 anni di Peugeot in 1:30. Video

Alcuni record sono fatti per essere battuti. Altri, invece, sono impressi a fuoco nella storia e nessuno potrà mai rubare i diritti d'autore al legittimo proprietario. Record come quello della prima auto a circolare nel nostro Paese. Repetita iuvant e il Leone non perde occasione: primissima vettura alimentata a petrolio a mettere piede in Italia fu Peugeot Type 3. L'occasione per ricordarlo è la ricorrenza dei 130 anni da una data che cambiò per sempre il corso degli eventi umani ed industriali nazionali. 130 anni in una clip di poco più di 1:30. A voi.

P-DAY Gennaio 1893, entra in Italia dalla dogana di Chiasso una Peugeot Type 3 ordinata il 30 agosto precedente dal Conte Gaetano Rossi di Schio. L'episodio non lascia indifferente il Senatore Giovanni Agnelli, all’epoca ufficiale dell’esercito in servizio a Verona che, da appassionato di meccanica, vuole provare quel veicolo innovativo. Diversi anni dopo, Agnelli fonderà la Fiat.

Peugeot Type 3, la prima auto a petrolio a circolare in Italia

REVISIONISMI La scoperta del primato della Casa del Leone è opera di Fabrizio Taiana, cofondatore e segretario del Club Storico Peugeot Italia. Nel 2000, a Parigi per consultare i registri di produzione, Taiana scopre una imprecisione storica: quella che per decenni era passata come una vendita fatta in terra francese, in realtà era una vendita rivolta all'estero. Il luogo di destinazione, “Rochette”, era in realtà Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, e quel telaio numero 25 era stato consegnato ad un certo signor Rossi. Cognome diffuso, ma sicuramente meno delle persone che, all’epoca, potevano permettersi un veicolo così costoso: 5.552,20 franchi francesi, equivalenti a 6 anni di stipendio di un operaio. Oltre ad attribuire l’acquisto al Conte Gaetano Rossi di Schio, la ricerca porta poco dopo ad un’altra scoperta.

La Peugeot Type 3 telaio 25 è custodita al MAUTO di Torino

VEDI ANCHE

RIVELAZIONI La Peugeot Type 3 telaio 25 esisteva ancora ed era custodita da decenni all’interno del Museo Nazionale dell’Automobile a Torino, catalogata in maniera non precisa a causa, probabilmente, di targhette applicate in occasione di restauri avvenuti durante i decenni successivi alla costruzione. La scoperta permise di retrodatare l’arrivo effettivo della prima auto in Italia di un anno: fino ad allora, infatti, si riteneva che la prima in assoluto a circolare fosse la Panhard & Levassor del Conte Carlo Ginori di Firenze, giunta il 28 febbraio 1894.

Peugeot Type 3 e Peugeot 408, 130 anni di storia in due auto

AMICI PER LA PELLE Il legame tra Peugeot e l'Italia ha insomma origini ultrasecolari, ma il legame è ancora oggi più forte che mai: per il brand, l'Italia è il secondo mercato più importante al mondo, mentre l’appartenenza a Stellantis (con sede a Torino) non fa altro che rafforzare l'intreccio di culture.

Peugeot 408, la storia continua

PASSATO, PRESENTE, FUTURO Lo spirito di innovazione di Peugeot fonda le radici in un'epoca lontana, ma non è mai venuto meno e trova oggi massima espressione in nuova Peugeot 408. Il percorso è in divenire: con Peugeot Inception, il Leone dimostra come la propria vocazione al ruolo di precursore è più viva che mai e si concretizzerà in prodotti di design avveniristico e di tecnologia all'avanguardia. Innovazione, senza mai abbandonare quei principi di ''umanesimo'' ai quali il brand è legato. Innovazione - questa è la promessa - che parlerà al cuore della gente. Innovazione con Allure, cioè fascino.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/02/2023