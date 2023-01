Peugeot 2008, in arrivo il facelift della seconda generazione: le prime foto spia

Arriverà il prossimo anno il - leggero - restyling del piccolo SUV francese: ecco come cambia, dentro e fuori, e sotto il cofano

La seconda generazione di Peugeot 2008 ha debuttato nel 2019, portando in dote un muso decisamente più aggressivo e “felino”, inaugurando la firma luminosa ad artiglio che da allora caratterizza tutti i modelli della casa francese: qui trovate il confronto con Puma, Captur, Kamiq e Juke. Sono quindi maturi i tempi per un bel restyling, di cui abbiamo pizzicato un primissimo muletto impegnato per le strade innevate della Svezia.

Peugeot 2008 2024: le prime foto spia del restyling del SUV compatto francese

NIENTE DAVANTI? L’auto mostra tante camuffature al posteriore che celano i nuovi gruppi ottici e i paraurti rinnovati, mentre il frontale di questa vettura è quello del modello attualmente in commercio. Siamo sicuri che nei prossimi mesi cominceranno a circolare muletti con camuffature anche all’anteriore, dove possiamo aspettarci qualche novità sul fronte dei fari e dei paraurti, più sportivi e con prese d’aria di maggiori dimensioni.

Peugeot 2008 2024: visuale del nuovo posteriore camuffato

NUOVI MOTORI? QUASI Nei giorni scorsi Peugeot ha annunciato l’imminente arrivo di nuove motorizzazioni mild hybrid basate sui suoi motori PureTech a benzina da 100 e 136 CV: niente di più facile che il loro debutto coincida con il rinnovato 2008. E come la sorellina 208, anche la variante full-electric e-2008 - qui la nostra prova - dovrebbe ricevere gli stessi aggiornamenti: potenza del motore portata da 136 a 156 CV, e capacità della batteria che passa da 50 a 54 kWh, per un’autonomia complessiva stimata intorno ai 400 km (al posto dei 320 attuali).

Peugeot 2008 2024: visuale di 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA Peugeot 2008 restyling (anche nella sua versione elettrica) potrebbe essere già presentato ufficialmente entro la fine dell’estate, con l’arrivo nelle concessionarie per i primi mesi del 2024. Vi terremo aggiornati.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 31/01/2023