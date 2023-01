Peugeot e-3008: la Casa del Leone anticipa il nuovo SUV elettrico

La nuova generazione di Peugeot 3008 sarà svelata quest'anno: sarà progettata da zero per essere esclusivamente elettrica e avrà un look che porterà i SUV verso nuove proporzioni più aerodinamiche, ispirate al concept Inception presentato al CES di Las Vegas. Queste in sintesi le dichiarazioni ufficiali che la Casa del Leone ha fatto nel corso della conferenza stampa E-Lion, in cui ha fornito ulteriori dettagli sui suoi prossimi modelli.

Peugeot Inception: il concept presentato a CES 2023 di Las Vegas

NUOVA PIATTAFORMA La presentazione della nuova e-3008 avverrà nella seconda metà del 2023: a lei il compito di inaugurare l'architettura STLA Medium, con cui Stellantis rimpiazzerà le vecchie piattaforme ereditate dal Gruppo PSA che ora troviamo sotto a Peugeot e-208, Peugeot e-308 e Peugeot e-2008. Trattandosi di una base nativa per auto esclusivamente elettriche, e non di una derivata da quelle per motori tradizionali, ci si aspetta un grande salto in termini di prestazioni, efficienza e sfruttamento degli spazi. Non a caso Peugeot promette per la e-3008 autonomie fino a 700 km nella variante con la batteria di maggiore capacità.

Peugeot Inception: profilo da coupé o berlina sportiva

TRAZIONE INTEGRALE Già, perché il nuovo SUV compatto elettrico sarà proposto in tre varianti, tra cui una con doppio motore e quattro ruote motrici, che rappresentano una novità per il Marchio. Ulteriori dettagli rimangono per ora nascosti, ma è improbabile che le prestazioni si avvicinino a quelle annunciate per il concept Inception, che con i suoi 680 CV e 800 km di autonomia rimane per ora un esercizio di stile più che una proposta concreta.

Peugeot Inception: design futuristico con qualche ispirazione al passato

RINNOVARE I SUV Dalla Inception, la e-3008 dovrebbe cogliere qualche spunto per lo stile, portando i SUV verso forme più aerodinamiche e quindi più efficienti. La linea sbarazzina di Inception indica la necessità di evitare sagome alte e piatte nelle future auto di produzione: ''Nessuno sta dicendo che i SUV scompariranno, perché sono ancora popolari come sempre, ma stiamo tutti cercando modi per renderli più aerodinamici, quindi iniziamo a muoverci verso silhouette diverse'', dice Linda Jackson, capo del Brand.

Peugeot Inception: lo stile anticonvenzionale del muso

SETTE NOVITÀ Alla compatta Peugeot e-3008 seguirà una versione elettrica della più grande Peugeot e-5008, allestita sulla medesima piattaforma e probabilmente proposta con le stesse opzioni per motori e batterie. Più in basso si collocherà una nuova Peugeot e-2008, come parte di una gamma che prevede 7 nuovi modelli in arrivo entro il 2030. Ognuno avrà proporzioni molto più dinamiche rispetto al modello che sostituisce, con un design del frontale che creerà un family feeling costruito su Inception e una reinterpretazione dell'artiglio Peugeot disegnato dai LED. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 26/01/2023