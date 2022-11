EICMA 2022: Peugeot presenta il nuovo scooter adventure XP400

A EICMA 2022 arriva lo scooter adventure XP400. Look da duro e dotazione top per lo scooter Peugeot. Info, data d'arrivo e prezzo

Il ruggito del leone. Peugeot ha piani ambiziosi per il 2023, l’obbiettivo è riappropriarsi delle quote di mercato perse negli ultimi anni e per farlo non s’è certo risparmiata gli sforzi. L’esempio lampante è il ritorno nel segmento degli scooter GT con il nuovo XP400, un GT sui generis dato il suo look da scooter adventure. Sarà lui l’artefice del rilancio del brand? Solo il tempo potrà dircelo, nel frattempo scopriamo un po’ delle sue caratteristiche, quando arriverà nelle concessionarie e il suo prezzo.

Nuovo Peugeot XP400 2023, presentato a EICMA

I SUV hanno rivoluzionato il mondo delle automobili e la loro influenza inizia a farsi sentire anche tra gli scooter, l’anno scorso a EICMA sono state tantissime le proposte urbane con influenze off-road, stesse influenze che si riconoscono anche nel nuovo XP400. Ruote tassellate – volendo calzate su cerchi a raggi – sospensioni a lunga escursione e manubrio motociclistico sono elementi comuni su questi nuovi “ibridi” tra scooter e moto da fuoristrada, sono invece assolutamente Peugeot i richiami a elementi stilistici già visti sulle vetture francesi come i DRL a forma di zanna o il graffio dei tre artigli del faro posteriore.

DOTAZIONE PREMIUM Quasi da vero SUV è anche la dotazione, il Peugeot XP400 è dotato di cruscotto con uno schermo connesso TFT da 5'' dotato di connettività e navigazione. Completano la dotazione la smartkey, che consente di rinunciare alla chiave di accensione e una presa USB, ideale per collegare o ricaricare il proprio smartphone. Con gli scooter lo spazio di carico, proprio come per i SUV, non può mancare. Sotto la sella biposto c’è un vano che può contenere un casco integrale, ma tra gli optional è presente anche un pratico bauletto.

Nuovo Peugeot XP400 2023, la versione accessoriata

Il segreto degli scooter adventure, specialmente quelli che vanno oltre alla semplice contaminazione estetica, sta nella bontà della meccanica. Il Peugeot XP400 promette di essere una valida alternativa al miglior scooter ADV della sua categoria, ovvero l’ADV 350 di Honda. Il motore è il nuovo monocilindrico PowerMotion omologato Euro5 da 400 cc che sviluppa 26,5 kW (36,7 CV) a 8.150 giri/min, per una coppia di 38,1 Nm a 5.400 giri/min. Il telaio di stampo motociclistico in acciaio lavora in coppia con un comparto sospensioni di rilievo, la forcella a steli rovesciati offre ben 140 mm di escursione mentre al posteriore c’è un mono ammortizzatore. L’impianto frenante, marchiato Peugeot, è composto da una coppia di dischi da 295 mm all'anteriore, morsi da pinze ad attacco radiale e da un disco singolo da 240 mm di diametro al posteriore, a vigilare il tutti è presente l’ABS a due canali. Curiosa la scelta degli pneumatici, i Pirelli di primo equipaggiamento sono in misura 110/70-17’’ all'anteriore e 160/60-15’’ al posteriore. Il peso è di 231 kg.

Il nuovo Peugeot XP400 2023 verrà proposto al pubblico in due versioni, la Allure, proposta in Aurora Satin Green o Sideral Mat Black, e la più ricca GT, che si caratterizza per il parabrezza fumé, le protezioni tubolari con faretti aggiuntivi e i cerchi a raggi. Le colorazioni a lei riservate sono lo Shark Grey e lo Snow White. Per entrambe le versioni la commercializzazione è prevista a partire dalla fine del primo trimestre 2023, il prezzo non è ancora stato ufficializzato.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022