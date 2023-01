Mercato moto: il 2022 chiude in positivo. Le moto e gli scooter più venduti

Dopo il rassicurante +35% fatto segnare dal mercato moto a novembre, a dicembre i numeri si ridimensionano (+4,5%) ma permettono comunque di chiudere il 2022 in positivo, sostanzialmente in parità rispetto al 2021 (+0,95%). Dati che, alla luce della situazione attuale, lasciano intravedere la luce sul 2023.

IL MERCATO A DICEMBRE Il risultato complessivo di moto, scooter e ciclomotori nell'ultimo mese dell'anno è migliore del 4,5% rispetto a quello di dicembre 2021, con 9.200 unità. Trainano gli scooter, che fanno segnare un +11,52% e 4.482 veicoli targati, mentre le moto inseguono con 3.763 unità e +3,95% sullo stesso mese del 2021. I ciclomotori, in positivo dal mese di maggio, conoscono la prima battuta d'arresto: -17,74%, con 955 unità immatricolate.

2022 IN POSITIVO Il risultato di dicembre spiana la strada alla chiusura con segno più dell'anno appena concluso. Il 2022 fa segnare +0,95% sul 2021 – già in crescita del 21,2% sul 2020 – con 291.661 veicoli venduti. Nel bilancio complessivo dell'anno si ribaltano i dati rispetto al singolo mese di dicembre: in testa ci sono i ciclomotori, con +13,3% e 21.245 veicoli, seguiti dalle moto con una crescita del 6,35% e 126.571 unità; chiusura in negativo per gli scooter, in calo del 4,84% con 143.845 veicoli. Un risultato incoraggiante quello dell'anno appena trascorso se si pensa alle criticità legate all'aumento dell'inflazione e alle difficoltà di approvigionamento: “È importante sottolineare – ha commentato il presidente di ANCMA Paolo Magri – che senza alcuni problemi di approvvigionamento, che hanno rallentato l’offerta nei mesi più importanti, soprattutto nel segmento degli scooter, ci troveremmo di fronte a numeri ancora più incoraggianti. Questo conferma che la domanda è comunque molto significativa e quanto il ruolo delle due ruote nella mobilità sia ormai centrale”.

TOP 30 MOTO Mentre sul nostro sito potete trovare la mia Top 10 2022 e la classifica delle migliori 10 moto di Danilo, per quanto riguarda il mercato a dicembre il podio delle moto più vendute si riconferma. Ci sono la Benelli TRK 502 – a proposito, avete letto la mia prova della X? – la BMW R 1250 GS e la Yamaha Ténéré 700. A inseguire un posto tra le migliori tre la Keeway RKF 125, prima e sola moto ottavo di litro che prova a giocarsi un posto tra le big.

1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 6,645 2 BMW R 1250 GS Enduro 4,062 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2,762 4 KEEWAY RKF 125 Naked 2,589 5 MOTO GUZZI V7 Naked 2,536 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2,531 7 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2,469 8 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 2,380 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 2,298 10 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2,203 11 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2,068 12 YAMAHA MT-07 Naked 1,895 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1,789 14 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1,642 15 HONDA CB 500 X Turismo 1,604 16 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1,585 17 KAWASAKI Z 900 Naked 1,560 18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1,422 19 YAMAHA MT-09 Naked 1,339 20 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 1,232 21 BENELLI BN 125 Naked 1,222 22 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1,202 23 VOGE VALICO 500DS Enduro 1,149 24 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 1,115 25 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 Naked 1,072 26 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1,043 27 CFMOTO 650MT Enduro 1,039 28 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 1,027 29 HONDA CB 650 R Naked 982 30 ZONTES ZT125-G1 Naked 919 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 SCOOTER Anche tra i due ruote automatici – a proposito, visto il nostro video con gli scooter più attesi del 2023? – tutto resta sostanzialmente invariato rispetto a novembre. Il trittico Honda SH 125, 150 e 350 occupa la parte alta della classifica con un intruso, al 2° posto, il solito Kymco Agility 125 R16. Là dietro, dal 5° posto in giù, scalpitano Piaggio Beverly 300, Yamaha TMax e Piaggio Liberty 125...

1 HONDA SH 125 Scooter 10,207 2 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 8,135 3 HONDA SH 150 Scooter 7,770 4 HONDA SH 350 Scooter 6,586 5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5,855 6 YAMAHA TMAX Scooter 5,650 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 5,163 8 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4,597 9 HONDA ADV 350 Scooter 4,552 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4,485 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3,890 12 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3,846 13 PIAGGIO VESPA 125 Scooter 3,727 14 HONDA SH MODE 125 Scooter 3,720 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3,387 16 HONDA X-ADV 750 Scooter 3,017 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2,895 18 HONDA VISION 110 Scooter 1,942 19 HONDA FORZA 350 Scooter 1,763 20 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1,711 21 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1,608 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1,456 23 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1,448 24 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 1,401 25 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1,331 26 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 1,312 27 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1,275 28 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1,248 29 APRILIA SR GT 125 Scooter 1,230 30 SEAT MO ESCOOTER Scooter 1,222



TOP 30 CICLOMOTORI Nel mese che li vede per la prima volta da maggio con segno negativo, i ciclomotori chiudono l'anno col solito Liberty 50 che domina in lungo e in largo, mentre Enduro e Motard di Fantic Motor inseguono in seconda posizione ma distanti. Ancora a podio un elettrico, il VMoto Soco Cux.

1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 4,461 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1,518 3 VMOTO SOCO CUX Scooter 1,147 4 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 972 5 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 816 6 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 806 7 VENT 50 Plurimarcia 764 8 NIU N - SERIE Scooter 761 9 SYM SYMPHONY 50 Scooter 724 10 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 695 11 ASKOLL ES1 Scooter 667 12 APRILIA SXR 50 Scooter 586 13 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 500 14 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 475 15 LIFAN E4 Scooter 424 16 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 314 17 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 311 18 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 290 19 LIFAN E3 Scooter 263 20 KYMCO AGILITY 50 Scooter 261 21 NIU M+ Scooter 231 22 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 229 23 SYM CROX Scooter 191 24 SYM FIDDLE 50 Scooter 174 25 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 173 26 MOTRON BREEZY 50 4T Scooter 169 27 IMF INDUSTRIE E-PTIO Scooter 160 28 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 152 29 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 151 30 SYM MIO 50 4T Scooter 142 Fonte dati: Mims Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 05/01/2023