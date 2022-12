Mercato due ruote: a novembre +35%. Le moto e gli scooter più venduti

Dopo il +26% di ottobre, a novembre il mercato moto fa segnare ancora un aumento in doppia cifra con un +35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare ci sono gli scooter con un +42,52%, poi seguono le moto con una crescita del 30,75% e i ciclomotori con +15,28%. Scopriamo tutti i dati sulle vendite nel dettaglio.

IMMATRICOLAZIONI NOVEMBRE Lo scorso mese sono stati 16.476 i veicoli venduti. In testa gli scooter, con 8.692 mezzi, a seguire le moto a quota 6.403 unità e in coda i ciclomotori, con 1.381 pezzi. Il presidente dall’associazione dei costruttori Paolo Magri: “La disponibilità di prodotto consente finalmente di misurare il reale peso specifico del mercato. Il futuro non è esente da incertezze, ma di fronte a un sostanziale superamento dei problemi di approvvigionamento, i numeri di oggi descrivono in modo concreto il ruolo centrale delle due ruote nel mercato della mobilità e in quello più legato all’utilizzo per passione”.

Nuova Honda Hornet: chissà come andrà lei nelle vendite

IL 2022 Il trend per l'anno, che va concludendosi, parla di una sostanziale parità rispetto al 2021: +0,85% e 282.593 veicoli registrati. Il mercato degli scooter, nonostante un lieve recupero, segna comunque un calo del 5,3% e 139.338 unità registrate. Con 122.966 veicoli, invece, quello delle moto cresce del 6,48%, mentre per i ciclomotori è +15,37%, con 20.289 unità.

ELETTRICO Nel mercato 2 ruote a batterie, anche grazie agli ecoincentivi, sono 1.503 le unità vendute, corrispondenti a un +83,29%. Nel 2022 il mercato supera la quota delle 15 mila unità, con 15.739 veicoli venduti e un incremento del 58,6%: il merito è degli scooter che, con 9.416 unità immatricolate (+62,93%), coprono i 2/3 del mercato elettrico.

La Keeway RKF 125 è al 4° posto tra le 30 moto più vendute a novembre

LE MOTO PIÙ VENDUTE Nella classifica delle top 30 moto fa piacere vedere la crescita della piccola – protagonista della nostra comparativa 125 – Keeway RKF 125, al 4° posto, segno che i giovani interessati alle 2 ruote ancora esistono! Al 1° posto la solita Benelli TRK 502/502 X – piccolo spoiler: nei prossimi giorni uscirà una nuova prova – mentre il resto del podio è ad appannaggio di BMW R 1250 GS e Yamaha Ténéré 700.

1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 6,587 2 BMW R 1250 GS Enduro 3,995 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2,714 4 KEEWAY RKF 125 Naked 2,516 5 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 2,482 6 MOTO GUZZI V7 Naked 2,467 7 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2,407 8 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 2,348 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 2,260 10 HONDA AFRICA TWIN Enduro 2,133 11 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1,970 12 YAMAHA MT-07 Naked 1,873 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1,748 14 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1,587 15 HONDA CB 500 X Turismo 1,569 16 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1,549 17 KAWASAKI Z 900 Naked 1,530 18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1,390 19 YAMAHA MT-09 Naked 1,273 20 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 1,217 21 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1,189 22 BENELLI BN 125 Naked 1,176 23 VOGE VALICO 500DS Enduro 1,131 24 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 1,084 25 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 Naked 1,050 26 CFMOTO 650MT Enduro 1,033 27 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 1,018 28 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 1,005 29 HONDA CB 650 R Naked 980 30 ZONTES ZT125-G1 Naked 902

L'Honda SH 125

GLI SCOOTER PIÙ VENDUTI L'Honda SH 125 prende il largo sul resto dei contendenti, nello specifico il solito Kymco Agility 125 R16, al 2° posto, e i ''fratelli'' SH 150 e SH 350. Bene anche Piaggio, coi Beverly 300 e 400 in top 10, mentre il primo dei maxi è sempre lui, Yamaha TMax, al 6° posto.

1 HONDA ITA SH 125 Scooter 10,049 2 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 7,824 3 HONDA ITA SH 150 Scooter 7,532 4 HONDA ITA SH 350 Scooter 6,359 5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 5,667 6 YAMAHA TMAX Scooter 5,591 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 4,925 8 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4,426 9 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 4,398 10 HONDA ITA ADV 350 Scooter 4,397 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3,796 12 YAMAHA XMAX 300 Scooter 3,761 13 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA Scooter 3,651 14 HONDA SH MODE 125 Scooter 3,604 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3,274 16 HONDA X-ADV 750 Scooter 2,867 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 2,738 18 HONDA ITA VISION 110 Scooter 1,875 19 HONDA FORZA 350 Scooter 1,725 20 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1,657 21 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1,505 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1,422 23 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 1,408 24 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 1,377 25 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1,275 26 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 1,263 27 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1,219 28 APRILIA SR GT 125 Scooter 1,202 29 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1,175 30 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1,125

I CICLOMOTORI PIÙ VENDUTI Si invola verso la vittoria il best seller tra i piccolini, il Piaggio Liberty 50 che, con i numeri delle vendite, sbaraglia la concorrenza vendendo oltre il triplo dei pezzi. Al 2° e 3° posto, rispettivamente le enduro/motard 50 di Fantic Motor e uno scooter elettrico, il VMoto Soco Cux.

1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 4,228 2 FANTIC MOTOR ENDURO/MOTARD Plurimarcia 1,442 3 VMOTO SOCO CUX Scooter 1,136 4 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 918 5 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 789 6 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 788 7 VENT 50 Plurimarcia 732 8 NIU N - SERIE Scooter 729 9 SYM SYMPHONY 50 Scooter 711 10 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 669 11 ASKOLL ES1 Scooter 656 12 APRILIA SXR 50 Scooter 560 13 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 471 14 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 441 15 LIFAN E4 Scooter 403 16 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 307 17 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 303 18 LIFAN E3 Scooter 254 19 KYMCO AGILITY 50 Scooter 248 20 TALARIA POWER TL 3000 Plurimarcia 245 21 NIU M+ Scooter 228 22 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 219 23 SYM CROX Scooter 184 24 SYM FIDDLE 50 Scooter 172 25 MOTRON BREEZY 50 4T Scooter 162 26 IMF INDUSTRIE E-PTIO Scooter 160 27 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 160 28 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 147 29 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 142 30 SYM MIO 50 4T Scooter 139

Pubblicato da Michele Perrino, 06/12/2022