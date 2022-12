Nuova Suzuki V-Strom 800 DE: ecco quanto costa l'enduro stradale

La battaglia nel segmento delle enduro stradali di media cilindrata si fa sempre più accesa, al dominio incontrastato della Yamaha Ténéré 700 si opporranno presto anche due nuove competitor, la rinata Transalp e la nuova Suzuki V-Strom 800 DE, che allarga la gamma Sport Enduro Tourer affiancando le V-STROM 650 e 1050. Il prezzo, come spesso accade, potrebbe essere l’ago della bilancia.

QUANTO COSTA La nuova Suzuki V-Strom 800 DE 2023 arriverà nelle concessionarie Suzuki la prossima primavera con un prezzo di listino di 11.500 euro franco concessionario, circa 500 euro in più della Yamaha e 500 in meno rispetto alla Aprilia Tuareg 660, in attesa di scoprire il prezzo della Honda Transalp 750. Tre le colorazioni: Giallo Petra, Grigio Berlino e Nero Dubai, ricco l’allestimento che comprende portapacchi, paramani, la griglia di protezione per il radiatore e puntale inferiore motore.

PROVALA IN ANTICIPO La nuova V-Strom 800 DE è prenotabile sia presso la rete dei concessionari, sia attraverso la piattaforma Smart Buy all’interno dell’E-commerce del sito Suzuki. Se non riuscite ad attendere la primavera potrete andare a vedere le novità Suzuki – tra cui anche la GSX-8S e la 1050 DE -durante gli eventi delle Première Show, ecco le date.