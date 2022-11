Honda Transalp 750, l'enduro stradale nel video live da EICMA 2022

Di lei s’è discusso tanto, dopo anni di chiacchiericcio è finalmente tra noi la Honda XL750 Transalp, presentata in veste ufficiale insieme alle altre novità Honda a EICMA 2022. La nuova enduro stradale si ispira all’originale formula vincente pensata per viaggiare su ogni tipo di percorso, dalla città al passo alpino, fino al deserto. Scopriamone insieme i dettagli, la data d’arrivo e il prezzo.

Il look della nuova Transalp ve lo avevamo già mostrato in anteprima, grazie ad una foto rubata durante uno shooting ufficiale, e viene confermato anche sotto le luci dei riflettori di EICMA. Il family feeling è evidente, specialmente nel frontale con il faro anteriore a LED che ricorda – seppur vagamente – quello della sorella minore CB500X, ma il risultato finale è di assoluto impatto, specialmente nell’evocativa versione tricolore. Le altre colorazioni disponibili sono nera con dettagli rossi e grigia con dettagli rossi. L’aria da globetrotter c’è, ma anche la dotazione non è affatto male.

PRONTA AL VIAGGIO Di serie si presenta essenziale, ma non mancano luci a LED, display TFT con connettività HSVC, selle spaziose e comode e pratici maniglioni che integrano il portapacchi. Mettendo mano al catalogo accessori si può fare di lei una vera macina chilometri, con plexi maggiorato, paramani, tris di borse. Per facilitare la scelta, gli accessori sono stati raggruppati in 5 allestimenti.

PACCHETTO URBAN (praticità e capacità di carico)

Bauletto da 50 litri con pannello in alluminio e schienalino passeggero, borsa interna bauletto, parabrezza alto e cavalletto centrale.

PACCHETTO TOURING (comfort e capacità di carico)

Valigie laterali (destra 26 litri / sinistra 33 litri) con pannelli in alluminio e borse interne, manopole riscaldabili.

PACCHETTO ADVENTURE (stile e funzionalità)

Tubolari laterali antiurto, fendinebbia a LED e griglia di protezione per il radiatore.

PACCHETTO RALLY (stile e funzionalità)

Quickshifter, tubolari paramotore, paracoppa, pedane rally e paramani con estensioni.

PACCHETTO COMFORT (comfort e praticità)

Borsa da serbatoio da 3 litri, deflettori antivento, pedane passeggero comfort e presa di ricarica 12V.

A spingere i 208 kg con il pieno da 16,9 l ci pensa il nuovo bicilindrico 755 cc, adottato anche dalla nuova Hornet 750. I suoi dati si confermano interessanti anche sulla nuova enduro stradale della Casa di Tokyo infatti, contrariamente a quanto si poteva pensare inizialmente, il motore non ha subito depotenziamenti in favore di un incremento di coppia, confermando il picco di 92 CV a 9.500 giri/min 75 Nm di coppia massima a 7.250 giri/min. A fare la differenza con la naked ci pensano le logiche di funzionamento dell’acceleratore elettronico, regolate in modo da ottenere un carattere del motore in linea con l'uso turistico e su lunghe distanze per cui la Transalp è stata concepita.

ELETTRONICA Se alcune sue rivali scelgono la strada della semplicità, al bivio la Transalp procede convinta in direzione tecnologia. Infatti la XL750 è dotata di 5 riding mode (Sport, Street, Gravel, Rain e il personalizzabile User), 4 livelli di erogazione della potenza del motore (P), 3 livelli di freno motore (EB), 2 livelli di ABS e 5 livelli del controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) che integra anche la funzione anti-impennata; l’ABS al posteriore e il controllo di trazione possono essere anche disabilitati.

TELAIO E CICLISTICA Lo scheletro della nuova Honda XL750 Transalp 2023 è un compatto telaio in acciaio con struttura a diamante; il suo peso è di appena 18,3 kg (il 10% in meno rispetto al telaio della CB500X, anch’esso con struttura a diamante) mentre per supportare il carico di passeggero e bagagli il telaietto reggisella è in acciaio ad alta resistenza. Per il comparto sospensioni Honda si è affidata ad una forcella Showa a steli rovesciati di 43 mm di diametro, regolabile nel precarico molla, con escursione di 200 mm, il mono ammortizzatore (anch’esso regolabile nel precarico) invece offre 190 mm di escursione ed è collegato al forcellone in alluminio tramite leveraggio progressivo Pro-Link. L’altezza da terra è di 210 mm. Completano il quadro l’impianto frenante Nissin – con pinze a due pistoncini lavorano su dischi da 310 mm davanti e pinza a singolo pistoncino con disco posteriore da 256 mm - le ruote a raggi da 21” ant. e 18'' post. con pneumatici 90/90-21 e 150/70-18 Metzeler Karoo Street o Dunlop Mixtour.

Per vedere la Transalp 750 calcare i nostri asfalti sarà necessario avere un po' di pazienza, all'incirca fino all'inizio della primavera 2023, il prezzo di listino non è ancora stato ufficializzato da Honda.

SCHEDA TECNICA

MOTORE Tipo Bicilindrico paralllelo di 755 cc, Unicam a 8 valvole, con manovellismo a 270° Cilindrata 755 cc Alesaggio x corsa 87 x 63,5 mm Rapporto di compressione 11 : 1 Potenza max 92 CV (67,5 kW) @ 9.500 giri/min Coppia max 75 Nm @ 7.250 giri/min Rumorosità (dB) Lwot – 81,5; Lurban – 77,5 Capacità olio 3,9 L Avviamento Elettrico ALIMENTAZIONE Carburazione Iniezione elettronica PGM-FI Capacità serbatoio 16,9 L Emissioni CO 2 (ciclo WMTC) 103 g/km Consumi (ciclo WMTC) 23 km/l IMPIANTO ELETTRICO Capacità Batteria 12V 8,6 Ah TRASMISSIONE Tipo frizione Multidisco in bagno d’olio, assistita con antisaltellamento Tipo cambio Manuale a 6 rapporti Trasmissione finale A catena TELAIO Tipo In acciao con struttura a diamante DIMENSIONI E CICLISTICA Dimensioni (LxLxA) 2.325 x 838 x 1.450 mm Interasse 1.560 mm Inclinazione cannotto di sterzo 27° Avancorsa 111 mm Altezza sella 850 mm Altezza da terra 210 mm Peso con il pieno di benzina 208 kg Raggio di sterzo 2,6 m SOSPENSIONI Forcella Showa SFF-CA, diametro steli 43 mm, escursione 200 mm Ammortizzatore Monoammortizzatore con leveraggio Pro-Link, forcellone in alluminio, escursione ruota 190 mm RUOTE Ant A raggi da 21” Post A raggi da 18” Pneumatico ant 90/90-R21 M/C 54H Pneumatico post 150/70-R18 M/C 70H FRENI Tipo ABS A 2 canali Freno ant Dischi ‘wave’ di 310 x 4,5 mm, pinze assiali a 2 pistoncini Freno post Disco ‘wave’ di 256 x 6,0 mm, pinza a singolo pistoncino ELETTRONICA ED EQUIPAGGIAMENTO Cruscotto TFT a colori da 5” Luci Full LED Connettività Honda Smartphone Voice Control system Presa USB Tipo C (sottosella passeggero) Indicatori di direzione A disattivazione automatica Quickshifter Optional Sicurezza antifurto HISS

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2022