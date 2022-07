Honda Transalp, tornano le indiscrezioni sulla enduro stradale da 750 cc

“A volte ritornano” e se si tratta dei rumors attorno alla Honda Transalp questo accade con cadenza annuale o quasi. Effettivamente la Casa dell’Ala ha seminato in maniera più o meno involontaria diversi indizi per strada, dal rinnovo del brevetto sul nome – prima per l’Europa e poi per il resto del mondo – alle dichiarazioni rilasciate da Kenji Morita Project Leader del progetto Africa Twin qualche tempo fa, che affermò che tra la maxi enduro e la più piccola CB500X c’era un gap da colmare. Ora cosa bolle di nuovo in pentola? Nei piani di Honda c’è il rilancio ormai imminente di un altro nome iconico, quello della Hornet, ma se le due moto condividessero ben più del solo marchio?

STESSO MOTORE Se non ne foste al corrente, la nuova Hornet al 99,9999% abbandonerà il proverbiale 4 cilindri in linea in favore di un più comune bicilindrico parallelo frontemarcia. Questo schema motoristico ben si sposa alle enduro stradali, che hanno bisogno più di coppia che di potenza di picco. Aggiungeteci poi che la cilindrata dovrebbe essere di 750 cc con circa 70/80 CV ed eccovi servito l’effetto hype per la Transalp.

VEDI ANCHE

LEGGEREZZA E DIVERTIMENTO La nuova Transalp potrebbe inserirsi nel solco tracciato da due moto che tanto piacciono in questo segmento, ovvero la Ténéré 700 e Tuareg 660, puntando su leggerezza, facilità e divertimento in sella. Ovviamente non si sa ancora nulla di ufficiale a riguardo e per il momento tacciono anche i profili social del costruttore nipponico, spesso utilizzati per veicolare i video teaser, proprio come quelli dedicati alla Hornet o alla NT1100 (qui il link alla prova video).

DATA D’ARRIVO La situazione per il mercato moto (qui il link all’analisi del mese di giugno) non è di quelle più rosee, le case faticano a soddisfare le richieste a causa delle solite crisi che ben abbiamo imparato a conoscere, dunque presentare nuovi modelli potrebbe essere controproducente. Per quanto riguarda la naked, quasi certamente l’appuntamento sarà per i saloni autunnali EICMA 2023 e Intermot (al ritorno dopo lo stop per COVID), sulla Transalp è difficile esporsi, ma probabilmente ci sarà da attendere ancora un po’.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/07/2022