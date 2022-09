Mercato moto: tornano a crescere le immatricolazioni, +3,2% ad Agosto

Dopo un andamento dei primi mesi estivi dell’anno caratterizzato dall’incertezza, tra modesti rallentamenti e stagnazione, il mercato torna nuovamente in positivo. Infatti, rispetto lo stesso periodo dell’anno scorso, ad agosto il mercato di ciclomotori, moto e scooter ha fatto segnare un incoraggiante +3,2%, dato ancor più rilevante se si pensa alle difficoltà d’approvvigionamento della rete e l’incertezza dovuta alla situazione politica europea.

LE DICHIARAZIONI DI ANCMA A sottolineare l’importanza di questo risultato ci pensa Paolo Magri, presidente di ANCMA, che si auspica un impegno da parte della politica anche in periodo di campagna elettorale: “Malgrado la situazione congiunturale e i noti problemi globali di approvvigionamento, che riguardano tutto il settore automotive, la domanda di due ruote in Italia si mantiene viva, confermando la capacità distintiva della nostro settore di soddisfare il desiderio di nuova mobilità e passione nel mercato del trasporto privato. A ridosso dell’appuntamento elettorale è altresì importante che questa capacità sia tutelata e valorizzata dal nuovo esecutivo, soprattutto di fronte all’emergenza della crisi energetica subita anche da un’industria nazionale come la nostra, che svetta in Europa in termini di produzione, volume di mercato ed eccellenza”.

L’ANALISI DI MERCATO Nel solo mese di agosto sono stati immatricolati 16.126 veicoli con le moto a trainare il settore, facendo segnare un +13,4% rispetto ad agosto 2021. Da segnalare ancora le difficoltà degli scooter, in calo del 5,7% mentre i ciclomotori si confermano in ottimo stato chiudendo il mese appena trascorso in attivo del 10,8%. Piccola frenata anche per gli elettrici, che risentono lo stop degli incentivi ma, come le moto, nel consuntivo annuo fanno registrare un’ottima crescita, addirittura del 69,3%.

I PIÙ VENDUTI Nessuna novità nella classifica delle moto più vendute, la Benelli TRK 502 è ancora al vertice tra le moto, podio completato da R 1250 GS e Yamaha Ténéré, mentre tra gli scooter le novità non mancano. L’egemonia del podio dell’Honda SH s’è interrotta il mese scorso e continua anche ad agosto, la leadership è mantenuta dall’SH125 ma alle sue spalle ci sono il Kymco Agility 125 R16 e il Piaggio Beverly 300.

VEDI ANCHE

TOP 30 MOTO

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2022 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 5.712 2 BMW R 1250 GS Enduro 3.132 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 2.224 4 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.011 5 KEEWAY RKF 125 Naked 1.982 6 MOTO GUZZI V7 Naked 1.957 7 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.910 8 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.867 9 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.834 10 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1.743 11 YAMAHA MT-07 Naked 1.514 12 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.510 13 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.477 14 HONDA CB 500 X Turismo 1.452 15 YAMAHA TRACER 9 Turismo 1.445 16 KAWASAKI Z 900 Naked 1.308 17 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 1.255 18 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.185 19 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 1.063 20 BENELLI LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL Naked 1.053 21 YAMAHA MT-09 Naked 1.014 22 HONDA CB 650 R Naked 948 23 CFMOTO 650MT Turismo 915 24 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 903 25 VOGE VALICO 500DS Enduro 900 26 BENELLI BN 125 Naked 893 27 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN Enduro 865 28 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 840 29 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 831 30 SUZUKI DL650A V-STROM Enduro 790 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 SCOOTER

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Ago 2022 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 7.829 2 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 6.272 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 5.609 4 YAMAHA TMAX Scooter 5.048 5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 4.380 6 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 4.122 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 3.627 8 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.455 9 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 3.396 10 HONDA SH MODE 125 Scooter 3.242 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 3.065 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.039 13 YAMAHA XMAX 300 Scooter 2.966 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 2.964 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 2.704 16 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.934 17 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 1.614 18 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 1.475 19 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 1.365 20 HONDA FORZA 350 Scooter 1.283 21 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 1.247 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.147 23 KYMCO AGILITY 125 S Scooter 1.073 24 APRILIA SR GT 125 Scooter 986 25 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 943 26 SEAT MO ESCOOTER Scooter 924 27 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 835 28 KYMCO DTX 360 Scooter 830 29 PIAGGIO MP3 300 Scooter 813 30 SYM JET 14 125 CBS Scooter 810 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA