Mercato moto: ad aprile -8,9%. Anche il quadrimestre 2022 con segno meno

La complessa situazione internazionale e le difficoltà che si ripercuotono su catena di approvigionamento e logistica pesano anche sul mercato moto che, come riporta ANCMA, registra un calo nel mese di aprile. I dati del 4° mese 2022 fanno infatti segnare -8,9% rispetto allo stesso periodo del 2021. Mollano il colpo anche le moto, sempre con segno + nei primi tre mesi dell'anno, mentre continuano in discesa scooter e ciclomotori. E arriva il segno meno anche sui numeri complessivi del quadrimestre. Vediamo tutti i dati in dettaglio.

IL MESE DI APRILE Nel 4° mese del 2022 sono stati immessi sul mercato 28.853 veicoli tra motocicli, scooter e ciclomotori, per un calo dell'8,9%. Nel dettaglio sono gli scooter a vedere il calo percentuale maggiore col -11,11% e 13.552 veicoli immatricolati, seguiti dai ciclomotori che, dopo il buon risultato di marzo, segnano il passo, con 1.423 veicoli registrati e un calo del 9,88%. Le moto, che fino ad oggi avevano fatto segnare incrementi a doppia cifra, fanno segnare -6,55% rispetto ad aprile 2021, con soli 13.878 veicoli targati. Per completezza d'informazione va segnalato, però, che aprile 2022 ha avuto due giorni lavorativi in meno rispetto allo stesso periodo del 2021.

IL QUADRIMESTRE Per la prima volta nel 2022 anche il saldo complessivo è negativo: sono 93.575 i veicoli venduti, per un calo del 2,6% rispetto al primo quadrimestre 2021. Pesano in particolare i numeri negativi degli scooter, che targano 40.933 mezzi, pari a una flessione del 16,2%. Ancora in positivo, invece, il bilancio di moto – 46.669 mezzi immatricolati e +11,49% sul 2021 – e ciclomotori: grazie al vantaggio accumulato nei mesi precedenti, chiudono il quadrimestre in positivo, con +10,18% e 5.973 veicoli venduti.

MERCATO ELETTRICO Continua a crescere, invece, il mercato degli elettrici, che fa segnare un incremento del 21,11% rispetto allo stesso mese del 2021. Sono 918 i veicoli venduti, ma cala sensibilmente il numero di mezzi registrati rispetto al mese precedente, a causa del venire meno della spinta degli incentivi. Nei primi quattro mesi dell'anno si registrano +59,98% e 4.345 veicoli targati.

TOP 30 MOTO In vetta alla classifica la solita Benelli TRK 502 e 502 X, seguita da BMW R 1250 GS e Ténéré 700, che rispetto allo scorso mese scavalca Honda Africa Twin per un'unità. Seguono le altre maxi enduro Ducati Multistrada V4 e R 1250 GS Adventure, mentre al 7° posto sale la Moto Guzzi V7 e all'8° posto troviamo ancora la Keeway RKF 125, la 125 più venduta. Di seguito la classifica completa.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2022 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 2,293 2 BMW R 1250 GS Enduro 1,589 3 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1,132 4 HONDA AFRICA TWIN Enduro 1,131 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 1,013 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 990 7 MOTO GUZZI V7 Naked 958 8 KEEWAY RKF 125 Naked 930 9 HONDA CB 500 X Turismo 920 10 YAMAHA MT-07 Naked 899 11 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 828 12 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 699 13 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 691 14 HONDA CB 650 R Naked 684 15 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 670 16 YAMAHA TRACER 7 Turismo 621 17 YAMAHA MT-09 Naked 612 18 KAWASAKI Z 900 Naked 609 19 YAMAHA TRACER 9 Turismo 577 20 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 483 21 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 478 22 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 435 23 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 411 24 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 410 25 BENELLI BN 125 Naked 403 26 APRILIA TUAREG 660 Enduro 388 27 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 373 28 KAWASAKI Z 650 Naked 362 29 HONDA NT1100 Naked 349 30 TRIUMPH TRIDENT 660 Sportive 349 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 SCOOTER La Top 30 scooter è un trionfo Honda. Solo il Kymco Agility 125 R16 riesce a intrufolarsi tra la coppia di SH 125 e 150 – 1° e 2° posto – conquistando il 3° gradino del podio, mentre seguono ADV 350 in ascesa e SH 350. Kymco escluso, i primi che non hanno niente a spartire con Honda sono Piaggio Beverly 300 e Yamaha XMax 300 che devono accontentarsi del 6° e 7° posto. La classifica completa di seguito.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Apr 2022 1 HONDA SH 125 Scooter 3,536 2 HONDA SH 150 Scooter 2,800 3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 2,405 4 HONDA ADV 350 Scooter 1,987 5 HONDA SH 350 Scooter 1,825 6 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1,789 7 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1,710 8 HONDA X-ADV 750 Scooter 1,399 9 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 1,342 10 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 1,257 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 1,134 12 HONDA SH MODE 125 Scooter 1,132 13 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 987 14 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 835 15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 794 16 SYM SYMPHONY 125 Scooter 716 17 YAMAHA TMAX Scooter 630 18 HONDA FORZA 350 Scooter 603 19 HONDA VISION 110 Scooter 469 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 448 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 441 22 HONDA FORZA 750 Scooter 417 23 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 411 24 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 402 25 SYM JET 14 125 CBS Scooter 358 26 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 353 27 KYMCO DTX 360 Scooter 329 28 BMW C 400 GT Scooter 328 29 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 313 30 HONDA PCX 125 Scooter 306 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

TOP 30 CICLOMOTORI Nessuno può nulla contro Piaggio Liberty 50, dominatore della classifica ciclomotori mentre, dietro di lui, si affollano le moto 50 a marce: Fantic Motor Enduro e Motard, Beta RR 50 Motard e Beta RR 50 Enduro, mentre un'altra toscana, la Vespa Primavera 50, si inserisce tra le due moto di Rignano sull'Arno. Kymco Agility 50 R16 occupa il 6° posto, con le Vent 50 al 7°, mentre il primo elettrico è NIU, con la serie N.

Rank Marca Modello Segmento Totale Apr 2022 1 PIAGGIO LIBERTY 50 Scooter 315 2 FANTIC MOTOR 50 CC ENDURO/MOTARD Plurimarcia 116 3 BETA RR 50 MOTARD Plurimarcia 87 4 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 50 Scooter 77 5 BETA RR 50 ENDURO Plurimarcia 75 6 KYMCO AGILITY 50 R16 Scooter 74 7 VENT 50 Plurimarcia 72 8 NIU N - SERIE Scooter 42 9 SYM SYMPHONY 50 Scooter 42 10 APRILIA SXR 50 Scooter 28 11 PEUGEOT TWEET 50 Scooter 28 12 VALENTI RACING SM 50 Plurimarcia 24 13 ASKOLL ES1 Scooter 22 14 KYMCO AGILITY 50 Scooter 21 15 NIU M+ Scooter 21 16 SYM MIO 50 4T Scooter 20 17 KYMCO SUPER 8 50 4T Scooter 18 18 PIAGGIO PIAGGIO ONE Scooter 18 19 SUR-RON LIGHT BEE Plurimarcia 18 20 LIFAN E4 Scooter 17 21 PIAGGIO ZIP 50 Scooter 16 22 SYM SYMPHONY 50 ST Scooter 14 23 MASH 50 CC Plurimarcia 13 24 MOTRON BREEZY 50 4T Scooter 13 25 PEUGEOT KISBEE 50 Scooter 11 26 SYM CROX Scooter 11 27 RIEJU MRT 50 SM Plurimarcia 10 28 SHERCO SM 50R Plurimarcia 10 29 PIAGGIO VESPA SPRINT 50 4T Scooter 8 30 APRILIA SCARABEO 50 2T Scooter 7 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Michele Perrino, 03/05/2022