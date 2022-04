Mercato moto: marzo in negativo. Ma il primo trimestre è ancora con segno +

La primavera, stagione per antonomasia dedicata alle 2 ruote, parte col freno tirato. La colpa non è della stagione incerta – anche se, a dirla tutta, anche quella non aiuta – ma dei dati sulle vendite di moto e scooter nel mese di marzo. Il mercato moto subisce un lieve calo rispetto allo stesso mese del 2021 e chiude a -2,9%: in realtà, come fa notare Confindustria ANCMA, la battuta d'arresto continua per gli scooter -18,3%, mentre proseguono in positivo moto +16,1% e ciclomotori a +8,1%.

A MARZO Partiamo dalle buone notizie. Infatti, con 14.488 veicoli immatricolati, pari a un + 16,13%, le moto consolidano ulteriormente la loro crescita, così come i ciclomotori, che tornano in positivo: 1.642 mezzi su strada, per un convincente +8,1%. La battuta d’arresto, come anticipato, riguarda gli scooter con -18,36% e 13.516 veicoli immatricolati, con marzo che nel complessivo chiude a 29.646 veicoli (immatricolato + ciclomotori) e -2,96%. Un dato che non desta particolare preoccupazione, tanto più che nel confronto 2022-2021 pesa una cospicua commessa di veicoli da parte di Poste Italiane del marzo dello scorso anno...

Honda SH 125 il più venduto tra gli scooter, ma non basta per trainare il segmento a marzo

VEDI ANCHE

IL TRIMESTRE Nonostante i segni meno di febbraio e marzo, il primo trimestre dell’anno chiude comunque col segno più. I veicoli registrati sono 64.712 e +0,23%. Bene ancora le moto (+21,38% e 32.748 veicoli immatricolati) e i ciclomotori (+15,75% e 4.550 pezzi). Il segno meno non abbandona invece gli scooter: -18,58% sul primo trimestre del 2021, con 27.378 veicoli immatricolati.

MERCATO ELETTRICO Continua il trend positivo anche dell'elettrico: marzo vede immessi sul mercato 1.486 veicoli a zero emissioni, registrando un incremento del 66,22% rispetto allo stesso mese del 2021. Le 2 ruote elettriche anche nel primo trimestre 2022 ben figurano con 3.424 veicoli registrati e un +67,27%.

La BMW R 1250 GS, insieme alla GS Adventure, fa numeri importanti

TOP 30 MOTO Marzo è dominato da enduro e maxi enduro. Le prime 5 posizioni, dal basso verso l'alto, sono ad appannaggio di Ducati Multistrada V4 e V4S, Yamaha Ténéré 700, Honda Africa Twin 1100, BMW R 1250 GS, mentre in vetta ci sono le solite Benelli TRK 502 e 502 X. Per trovare una moto ''diversa'' si deve scendere al 7° posto, con la naked Yamaha MT-07, mentre subito dietro, all'8°, c'è la prima ''piccola'', la Keeway RKF 125. La classifica completa di seguito.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2022 1 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 1,554 2 BMW R 1250 GS Enduro 1,115 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 858 4 YAMAHA TENERE 700 Enduro 858 5 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 717 6 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 707 7 YAMAHA MT-07 Naked 691 8 KEEWAY RKF 125 Naked 683 9 MOTO GUZZI V7 Naked 681 10 HONDA CB 500 X Turismo 646 11 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 586 12 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 545 13 HONDA CB 650 R Naked 510 14 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 494 15 YAMAHA MT-09 Naked 460 16 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 433 17 YAMAHA TRACER 9 Turismo 418 18 KAWASAKI Z 900 Naked 392 19 YAMAHA TRACER 7 Turismo 383 20 DUCATI MONSTER / MONSTER+ Naked 327 21 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 318 22 BENELLI BN 125 Naked 291 23 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 290 24 APRILIA TUAREG 660 Enduro 275 25 BENELLI LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL Naked 273 26 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 265 27 BMW S 1000 XR Enduro 264 28 BETA RR 2T 300 MONOPOSTO Enduro 252 29 TRIUMPH TRIDENT 660 Sportive 252 30 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 250 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA Kymco Agility 125 R16 si inserisce tra i soliti Honda SH

TOP 30 SCOOTER La classifica scooter conferma le attese con un dominio Honda: in testa c'è SH 125, seguito dal fratello maggiore, SH 150, con il 3° posto strappato da Kymco Agility 125 R16 ai danni di Honda SH 350, 4°. Dal 5° al 7° posto è tutta questione da 300: ci sono, in ordine, Piaggio Beverly 300, Yamaha XMax 300 e Honda ADV350. Di seguito la Top 30.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Mar 2022 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 2,084 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 2,012 3 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 1,585 4 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 1,205 5 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 1,190 6 YAMAHA XMAX 300 Scooter 1,109 7 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 1,041 8 HONDA X-ADV 750 Scooter 993 9 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 929 10 HONDA SH MODE 125 Scooter 892 11 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 889 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 714 13 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 628 14 SYM SYMPHONY 125 Scooter 563 15 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 519 16 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 505 17 HONDA FORZA 350 Scooter 430 18 YAMAHA TMAX Scooter 416 19 HONDA ITALIA VISION 110 Scooter 366 20 HONDA FORZA 750 Scooter 340 21 PIAGGIO ONE ACTIVE Scooter 314 22 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 310 23 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 306 24 PEUGEOT TWEET 125 Scooter 270 25 KYMCO AGILITY 300I R16 Scooter 264 26 HONDA ITALIA PCX 125 Scooter 230 27 KYMCO DTX 360 Scooter 227 28 BMW C 400 GT Scooter 226 29 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 222 30 SYM JET 14 125 CBS Scooter 219 Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA