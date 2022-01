KTM fa segnare numeri record nelle vendite anche nel 2021

KTM fa segnare un nuovo record di vendite: mai così bene come nel 2021 con un + 23% rispetto al 2020. Ecco tutti i numeri

La pandemia non ferma la crescita di KTM – e di Husqvarna e GasGas sotto di essa – e la casa di Mattighofen fa segnare un nuovo record nelle vendite con + 23% rispetto al 2020. Anche se non è stata l'Europa a trainare...

I NUMERI Con 332.881 unità vendute in tutto il mondo KTM ha superato del 23% le 270.407 del 2020. Ma in Europa la crisi si è fatta sentire più che in Nord America, Australia e India: sono circa 120.000 le moto vendute nel Vecchio Continente, mentre nel resto dei paesi sono state quindi 210.000. Nel 2019, prima che il Covid prendesse piede, le vendite fecero segnare quota 280.099 moto.

BOOM BICI Meritano di essere chiamate in causa anche le biciclette, che hanno fatto segnare una crescita ancor più incoraggiante delle moto. Tra bici tradizionali ed e-bike, infatti, nel 2021 i dati parlano di un + 40%, con 102.753 unità – insieme a Husqvarna, R Raymn e GasGas – in tutto il mondo. Vero boom per le e-bike, che da sole hanno fatto 76.916 pezzi nel 2021, vale a dire più del numero totale di bici – sia tradizionali che elettriche – vendute nel 2020, a quota 73.277 unità.

Pubblicato da Michele Perrino, 20/01/2022