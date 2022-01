KTM 990 Duke: le foto spia rivelano come cambia rispetto alla 890

Nuove foto spia ritraggono quella che dovrebbe essere la futura KTM 990 Duke. Dalle immagini proposte da MCN si vede quanto l'erede dell'attuale 890 si stia evolvendo, sia a livello estetico che tecnico. Scopriamo tutte le differenze.

UNA DUKE UN PO' MT In particolare spicca il frontale con il nuovo doppio faro verticale che tanto ricorda quello delle Yamaha MT di nuovo corso. Ma la nuova Duke non si limita a questo e le novità più importanti sono quelle di carattere tecnico: il telaio sembra subire piccole modifiche per far spazio al nuovo motore – a lui ci arriviamo tra un attimo – mentre il forcellone, scavato, sembra andare in direzione di maggior leggerezza e rigidità. Si aggiornano anche il telaietto posteriore, le selle di pilota e passeggero e diverse altre sovrastrutture tra serbatoio, radiatore e parafango anteriore.

VEDI ANCHE

KTM 990 Duke: è lei l'erede della 890?

DI NUOVO 990 La sorpresa più grande, però, sta nel motore, che crescerebbe dagli attuali 889 cc ai circa 990 cc. Insomma, dopo tanti giri, la Duke 2023 potrebbe tornare 990 proprio come la prima versione del 2005. Un aumento, quello di cilindrata, dovuto alle sempre crescenti normative antinquinamento, volto a mantenere – e perché no a ritoccare leggermente – la potenza, attesa a quota 120 CV. Anche lo scarico della nuova nuda di Mattighofen si modifica e, almeno in questa configurazione, è situato in una posizione più tradizionale, in basso.

QUANDO ARRIVA Lo sviluppo della futura KTM Duke 990 sembra a buon punto e la naked dovrebbe arrivare in versione definitiva nel 2023. Sul fronte prezzi cosa aspettarsi? Quelli della gamma Duke per il 2022 sono stati ritoccati e per la 990 è ipotizzabile si aggiri intorno a quota 13.000 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2022