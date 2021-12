KTM, ecco i prezzi di tutta la famiglia Duke

Dall'iconica 125 alla più performante 890 Duke, ecco i prezzi per i m.y. 2022 delle naked KTM

Una famiglia di nobile lignaggio quella delle Duke, che nasce negli anni '90 ma che, ora più che mai, rappresenta il divertimento su strada firmato KTM. Si parte dalla più piccola 125, la prima di questa moderna generazione di naked stradali. Segue poi la 390 Duke, che alza l'asticella per quanto riguarda il divertimento, mentre la 890 Duke ne è l'epressione massima per quanto riguarda la strada. Non vi basta? Ecco la 890 Duke R, che spinge ulteriormente il limite tra i cordoli. Sono tante, sono divertenti... ma quanto costano?

QUANTO COSTANO LE ''DUKE''? Il listino prezzi di KTM si è aggiornato. Ora la piccola 125 Duke costa 5.450 euro, il cartellino sale di 1.000 euro per la 390 Duke (6.450 euro). La bicilindrica 890 Duke invece sale a 11.150 euro, con la più affilata 890 Duke R che invece è disponibile a un prezzo di 12.490 euro.

Pubblicato da Giorgio Sala, 31/12/2021