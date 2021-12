Il prezzo della nuova KTM 1290 Super Duke GT 2022

Tra le protagoniste della nostra comparativa di moto turistiche, la KTM 1290 Super Duke GT è stata aggiornata all'Euro5 il mese scorso. Oltre al propulsore bicilindrio a V da 1.301 cc che ottempera alle attuali norme antinquinanti, la touring più ''sport'' che ci sia è stata aggiornata anche nel compartimento elettronico con un nuovo display TFT e un nuovissimo sistema di navigazione.

KTM 1290 Super Duke GT Euro5

QUANTO COSTA? Fino ad ora sapevamo praticamente tutto della KTM 1290 Super Duke GT m.y. 2022, tranne due cose: come va e quanto costa. Prima di scoprire le sue doti dinamiche ci vuole ancora un po' di tempo, mentre per il prezzo, KTM ha dichiarato che la propria sport tourer costerà 20.690 euro (fc). Un prezzo che si pone esattamente tra le sorelle maxi naked Super Duke R (19.590 euro) e la più sofisticata Super Duke EVO (21.450 euro).

Pubblicato da Giorgio Sala, 27/12/2021