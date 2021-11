Il suo arrivo era già stato annunciato da diversi mesi, ma adesso finalmente la versione EVO della 1290 Super Duke R è stata svelata. La maxi naked di KTM si affila ancora di più, con le sofisticate sospensioni elettroniche WP. La EVO si affianca alla versione ''standard'' della 1290 Super Duke R, che si aggiorna con un nuovo comando del gas e con delle nuove grafiche.

SOSPENSIONI ELETTRONICHE

La novità per cui si caratterizza principalmente la KTM 1290 Super Duke R EVO è la tecnologia SAT (Semi-Active Technology) di WP. Si parte da tre modalità di smorzamento (Comfort, Street e Sport) con la possibilità di regolare il precarico su 10 livelli, da 0% al 100% per un massimo di 20 mm. Con il pacchetto optional “Suspension Pro” si aggiungono anche le modalità Track (la più rigida, ideale per la pista), Advanced (8 livelli di smorzamento della forcella e 8 per il mono) e Auto (si adatta automaticamente alla situazione). Incluso in questo pacchetto optional ci sono tre livelli automatici di precarico: auto-standard (neutro), auto-low (meno aggressivo) e auto-high (più carico sull’avantreno). Non manca la funzione Anti-Dive della forcella.

Per quanto riguarda i riding mode, vengono confermate le modalità Rain, Street e Sport a cui si aggiungono la Track e la Performance (optional) per offrire una maggior personalizzazione. Ovviamente tutto si gestisce attraverso il joystick sul blocchetto di sinistra, con le informazioni visibili sul display TFT a colori. Tanta tecnologia che, però, pesa complessivamente 2 kg: infatti la Super Duke R EVO ferma la bilancia a 191 kg, mentre il peso a secco della Super Duke R è di 189 kg. A giocare a favore delle maxi naked KTM ci sono anche i cerchi forgiati a 5 razze da 6,00x17 posteriore e 3,5”x17 anteriore

MOTORE

Novità introdotta per i m.y. 2022 di Super Duke R e Super Duke R EVO è il nuovo comando rapido del gas, la cui corsa è stata ridotta di 7° per un totale di 65° per sfruttare tutti i 180 CV e 140 Nm del motore LC8, Euro5. Una soluzione pensata sia per avere una risposta più reattiva, sia per ridurre l’angolazione del polso e del gomito del pilota in pista.

LIVREE E PREZZI

La gamma KTM 1290 Super Duke R m.y 2022 si aggiorna nelle colorazioni: ora c’è una livrea blu-arancio che si affianca all’alternativa argento-arancio, unica disponibile per la EVO. I prezzi sono ancora sconosciuti: attualmente la 1290 Super Duke R ha attualmente un cartellino di 18.820 euro, che prevediamo sarà di circa 20.000 euro per la EVO.

Pubblicato da Giorgio Sala, 16/11/2021