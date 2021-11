Un anno intenso quello di KTM, che ha portato nella propria gamma importanti novità quali la sportiva RC 390, la ancora più sportiva (solo pista) RC 8C e la maxi enduro “Ready To Race” 1290 Super Adventure nelle declinazioni S o R. Ma le novità non sono ancora finite…

KTM 1290 Super Duke GT 2021

Il motore LC8 è ormai da circa 20 anni un’icona delle KTM. Nelle ultime quattro decadi è stato declinato in varie sfumature per offrire il massimo in ogni campo: da quello delle maxi naked alle maxi enduro, fino alle sport tourer come la 1290 Super Duke GT. KTM continua ad aggiornarlo incessantemente, e lo abbinano ad uno sviluppo tecnico e tecnologico della ciclistica. Un esempio è la seconda generazione delle sospensioni semiattive WP Apex. Per conoscere al meglio questi due capisaldi della tecnica Made in Mattighofen, KTM rilascerà sul proprio sito una “Tech Guide” relativa al motore V-Twin in data 9 novembre 2021; seguirà l’11 novembre quella delle sospensioni WP Apex. Questo, è solo la punta dell’iceberg.

Le novità più succulenti arriveranno da metà novembre. Ricordiamo che KTM non presenterà nessuna novità ad Eicma 2021 (cliccate qui per tutte le info sulla kermesse milanese), ma lo farà virtualmente. Si parte il 16 novembre 2021 con “due incarnazioni del concetto di The Beast, con tutti i attributi della naked definitiva: migliori performance e soluzioni più sofisticate”. Questi dettagli lasciano immaginare una nuova 1290 Super Duke R accompagnata da una versione più raffinata (che si chiami EVO?) con sospensioni semiattive. Il 23 novembre 2021 invece ci sarà “una moto potente e pratica, in pieno stile KTM. Per alcuni questo model year 2022 sarà la definizione di come KTM vada oltre (blurs) tra i segmenti dell’industria motociclistica”. Una descrizione del genere lascia poco spazio all’immaginazione, se non alla nuova 1290 Super Duke GT con motore Euro5.

