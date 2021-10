Consegnate a Jerez in presenza di Pedrosa e Kallio le KTM RC 8C. Le impressioni dei fortunati proprietari in video

KTM da anni corre in MotoGP ma, al contrario di quanto ha fatto Ducati, non ha trasportato il suo know how su una moto stradale preferendo rimanere concentrata nell'uso puramente pistaiolo. Nasce così la KTM RC 8C, una 890 Duke R che è passata attraverso le cure del reparto corse di Mattighofen. La moto, prodotta in serie limitata, è andata sold out in appena 5 minuti nonostante il prezzo di 35.000 euro.

VEDI ANCHE

GIORNATA DA SOGNO A fronte di un esborso non indifferente (per una moto di media cilindrata seppur preparata in maniera sapiente) i proprietari delle RC 8C hanno avuto un ''risarcimento'' con i fiocchi. Le moto sono state consegnate direttamente in circuito a Jerez e, una volte sollevate le saracinesche dei box, gli acquirenti si son trovati davanti nientemeno che Dani Pedrosa e Mika Kallio, i fautori dei successi della Casa Orange nel Motomondiale. I due alfieri hanno dispensato consigli di guida, consigli sulle traiettorie e tanto altro, per una giornata senza dubbio da ricordare.

IMPRESSIONI A CALDO Se avete padronanza della lingua inglese e siete curiosi di sapere come va la KTM RC 8C non perdetevi il video qui sopra... Chi meglio dei proprietari può dirvi cosa ha provato in sella?

Pubblicato da Danilo Chissalè, 15/10/2021