Era dalla prima RC8 che aspettavamo una KTM carenata. Ovviamente le piccole RC sono arrivate già da tempo, ma diciamolo… non erano in grado di soddisfare la nostra voglia di potenza. Finalmente, dopo tanto tempo, è arrivata: si chiama RC 8C ed è una moto particolarmente speciale.

Lei è la prima KTM carenata che nasce dopo l’approdo della Casa di Mattighofen in MotoGP. Dunque, tutto il know how racing – e quello di Krämer Motorcycles – è riversato in questo modello destinato esclusivamente alla pista. Lo si nota subito dalle sovrastrutture realizzate in carbon-kevlar, caratterizzate da due ali aerodinamiche prelevate dalla RC16. Anche perché, i designer, sono gli stessi… Anche il cupolino ricorda quello da corsa, con una sagomatura frastagliata che ottimizza le turbolenze attorno al pilota. Ciascun componente è stato realizzato per essere rimosso o installato rapidamente.

Il cuore della questione è l’LC8 da 889 cc bicilndrico parallelo che troviamo sulla 890 Duke R. Ovviamente è stato rivisto, con differenze riconducibili all’aspirazione (con nuovo airbox e filtro da gara) e alla gestione del motore. I vantaggi dell'utilizzo di un motore di produzione sono numerose, a partire dalla manutenzione più facile così come la messa a punto. Non sono necessari quindi tecnici dedicati o software particolari. La potenza erogata è di 128 CV per 101 Nm, mentre il sound è garantito dall’impianto di scarico completo Akrapoviç in titanio. Se le normative locali lo richiedono è possibile ordinare separatamente un silenziatore da 98 dBA.

Ciclisticamente parlando, la RC 8C è un’opera d’arte. A partire dai cerchi forgiati Dymag UP7X con misure 3.5”x17” all’anteriore e 6”x17” al posteriore, che calzano pneumatici Pirelli Diablo SC1 120/70 e 180/60. Eventualmente il cerchio posteriore può accogliere fino a un 200/55. Le sospensioni… indovinate un po? Esatto: sono WP. Davanti c’è una APEX PRO 7543 a cartuccia chiusa, completamente regolabile, abbinato a un ammortizzatore di sterzo (regolabile) APEX PRO 7117. Dietro invece c’è un WP APEX PRO 7746, anch’esso pluriregolabile e “prelevato” dalle competizioni.

La frenata è affidata a Brembo, con una pompa radiale 19 RCS Corsa Corta che presenta 3 “modalità di attacco” (tecnicamente bite point) del freno: dalla “N” (Normal) alla “R” (Race) che è ideale per il massimo della performance in pista. Per la via di mezzo, c’è la “S” (Sport) che offre un giusto compromesso tra i due estremi. All’anteriore c’è una coppia di pinze Brembo Stylema fissate con viti in titanio, con dischi flottanti da 290 mm, mentre al posteriore il disco flottante da 230 mm è abbinato a una pinza a doppio pistoncino.

A reggere tutto, però, è il telaio a traliccio al cromomolibdeno (25CrMo4) con un’Inclinazione del cannotto di sterzo di 66,7° (regolabile ±1°), avancorsa di 98,6mm e interasse di 1.400 mm. Il serbatoio da 16 litri è autoportante ed è integrato nel codone, sviluppandosi sotto la sella. Questa combinazione di serbatoio/telaietto posteriore/sella consente di centralizzare le masse a beneficio dell’efficienza della guida. Il peso a secco si attesta sui 140 kg.

Come per altri esclusivi modelli KTM realizzati in serie limitata, la KTM RC 8C sarà preordinabile online sul sito KTM a partire dalle ore 16,00 del 22 luglio 2021. Il prezzo è di 35.000 euro (IVA inclusa). I clienti KTM potranno scegliere di acquistare la sola moto o di partecipare a un esclusivo evento riservato a 25 persone in occasione del quale potranno ritirare la moto presso il circuito di Jerez de la Frontera. Qui potranno trascorrere un’indimenticabile giornata in pista in compagnia del Team Red Bull KTM Factory Racing e di piloti del calibro di Dani Pedrosa e Mika Kallio, che dispenseranno preziosi consigli di guida.

I 25 fortunati che riusciranno ad acquistare la RC 8C comprensiva di Track Event riceveranno un esclusivo pacchetto composto da: