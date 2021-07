KTM ha comunicato ai clienti che hanno acquistato una 450 SX-F nei model year 2021 e 2022 di recarsi presso un concessionario della rete ufficiale, a causa di un richiamo alle loro moto da cross.

Nello specifico, la Casa di Mattighofen ha riscontrato un problema al desmodromico del cambio, in quanto gli standard qualitativi richiesti al fornitore potrebbero non essere stati rispettati. Per questo motivo si rende necessaria la sostituzione della parte interessata per evitare danni alla trasmissione. L'operazione verrà eseguita gratuitamente in garanzia. Inoltre, i clienti possono controllare nell'area online ''manutenzione e controllo sicurezza'' se la moto è interessata al richiamo.