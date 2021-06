La nuova KTM 450 Rally Factory Replica 2022 è realtà. La Casa austriaca presenta la moto nata dalle competizioni – sviluppata da Toby Price, Matthias Walkner e Sam Sunderland – per le competizioni. Pronti per la prossima Dakar?

RACE REPLICA Il potente motore monoalbero SOHC con iniezione elettronica da 450 cc sviluppato in gara è abbinato a una ciclistica rigorosa: la forcella a cartuccia chiusa WP XACT PRO da 48 mm dotata di tecnologia Cone Valve e il monoammortizzatore WP XACT PRO completamente regolabile. Il modello 2022 è stato dotato del nuovo cambio Pankl Racing Systems, che mantiene la stessa rapportatura presente sulle moto ufficiali del Team Red Bull KTM Factory Racing e assicura cambiate più fluide, mentre il sound è affidato al terminale di scarico Akrapovic.

PER POCHI La nuova KTM 450 Rally Factory Replica 2022 verrà realizzata in soli 80 esemplari e sarà venduta a partire da settembre 2021 al prezzo di 25.900 euro più IVA – vale a dire 31.600 euro – e spedizione . Per i piloti che fossero interessati a partecipare alla prossima edizione della Dakar, KTM mette a disposizione un pacchetto a pagamento denominato Rally Service che garantisce la fornitura di ricambi e un supporto tecnico a tutti i piloti che correranno con una KTM Rally.