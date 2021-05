Quando si parla di sviluppo nelle gare, probabilmente non c'è niente di più diretto del motocross in quanto a novità portate ''dal produttore al consumatore'', o meglio, al cliente finale. KTM presenta così i nuovi modelli della gamma SX 2022, quelli pensati e dedicati esclusivamente per l'utilizzo nelle piste da Motocross e Supercross.

LA GAMMA 2022 I modelli SX si presentano con il collaudatissimo telaio in tubi d'acciaio al cromo molibdeno, al cui interno possiamo trovare tre motori 4 tempi e altrettanti a 2 tempi. Nel primo gruppo troviamo la punta di diamante, la 450 SX-F, che domina le competizioni grazie ai suoi 63 CV gestiti da traction control, launch control e mappe motore. Questa tecnologia è presente anche nel modello di riferimento della MX2, la 250 SX-F, mentre la 350 SX-F è quella perfetto via di mezzo per chi vuole il connubio ideale tra potenza e agilità. Tra i due tempi invece, il modello di punta è la ottavo di litro: la 125 SX non ha bisogno di grandi presentazioni, a parlare sono i suoi successi sportivi (7 KTM nella top 12 dell'EMX 125). Le KTM 150 SX e 250 SX sono potenti e leggere: la quarto di litro è in grado di giocarsela contro le più blasonate 4T. Per i piloti in erba ecco le KTM 50 SX e le più grandi 65 SX e 85 SX, ideali per iniziare un percorso di crescita in off-road. Infine, per chi... non vuole farsi sentire mentre guida, c'è la SX-E 5 pensata per seguire i bambini nei primissimi passi del fuoristrada.





COSA CAMBIA Per il 2022 le moto presentano nuove grafiche che, insieme al telaio arancione e al rivestimento blu della sella, si avvicinano molto al look delle moto iridate guidate dal Team Factory Racing. Per quanto riguarda il comparto tecnico, ogni moto è equipaggiata con sospensioni WP Xact e freni Brembo.

PREZZI I nuovi modelli della gamma KTM SX 2022 sono già disponibili presso i concessionari. Di seguito, il listino dei prezzi: