DALLA MOTOGP Solo pochi giorni fa è stata presentata – e venduta in un'ora – la nuova KTM 1290 Super Duke RR, versione estrema della maxinaked austriaca. Oggi, invece, arriva dalla Francia la notizia di una KTM 890 Duke in edizione limitata: la naked ha una livrea replica delle RC16 del team francese Tech 3 impegnate in MotoGP con Iker Lecuona e Danilo Petrucci. Scopriamola.

SPECIAL La naked di media cilindrata altro non è che una Duke 890 standard impreziosita dalla colorazione in stile MotoGP e da alcuni accessori. Ci sono infatti il puntale, il coprisella del passeggero e lo scarico Akrapovic.

TRIBUTO L'iniziativa, purtroppo, rimane all'interno dei confini francesi: si tratta di una sorta di tributo al team francese Tech 3 e, pertanto, la moto sarà realizzata in edizione limitata a 100 esemplari solo per il paese d'Oltralpe. KTM 890 Duke Tech 3 sarà in vendita a 11.690 euro, il che significa che costerà circa 1.000 euro in più della versione standard italiana.