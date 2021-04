M.Y. 2022 Quest'anno le KTM 125 Duke e 390 Duke hanno subito alcune modifiche per adeguarsi all'Euro 5 ma, a parte un cambio di livrea, non ci sono state altre novità degne di nota. Che le cose possano cambiare nel 2022? A giudicare dalle foto spia apparse su RideApart.com è possibile...

COME CAMBIA Sovrastrutture a parte, le modifiche più interessanti riguardano la ciclistica. Il celebre telaio a traliccio, infatti, sembra cambiare: presenta un disegno diverso e alcuni rinforzi in più rispetto a quello del modello 2021. Il telaietto posteriore, allo stesso modo, pare più allungato. Il mono posteriore è certamente molto più inclinato verso il motore rispetto ad oggi e potrebbe essere leggermente disassato, sul lato destro. Anche il forcellone bibraccio cambia: in queste immagini, infatti, presenta una capriata di rinforzo superiore sul lato sinistro.

ALTRI PARTICOLARI Sulla KTM 125 Duke avvistata in strada il faro posteriore non si trova nella parte terminale del codino, ma è integrato nel portatarga insieme alle frecce, mentre la sella del passeggero sembra più piatta e imbottita rispetto a quella del modello 2021. Come sarà davvero la KTM 125 Duke del 2022? Restate collegati per scoprirlo.