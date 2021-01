La gamma KTM Euro5 si amplia con l’aggiornamento della Duke “di mezzo” che da 790 sale a 890: dentro al telaio a traliccio c’è un nuovo motore, più performante, mentre lo stile si conferma sempre lo stesso introdotto nel 2017. Ecco com'è fatta la nuova KTM 890 Duke.

MOTORE Il motore bicilindrico frontemarcia LC8c passa a quota 889 cc per ottemperare alle norme Euro5. Cresce la cubatura, ma crescono anche le prestazioni: dai 105 CV e 87 Nm si cresce a quota 115 CV e 92 Nm, con un 20% di masse rotanti in più che migliorano la fluidità del motore ai bassi regimi oltre che a promettere una maggior stabilità in percorrenza di curva. I consumi dichiarati sono di 4,8 l/100 km (20,83 km/l) che, con un serbatoio da 14 litri, promettono un’autonomia di circa 290 km.

CICLISTICA La ciclistica viene raffinata con alcune soluzioni come nuove pastiglie dei freni, pneumatici Continental ContiRoad di primo equipaggiamento e sospensioni WP Apex con un nuovo setting. L’impianto frenante resta lo stesso della 790 Duke: dischi anteriori da 300 mm con doppia pinza radiale a 4 pistoncini, dietro il disco è da 240 mm e lavora congiuntamente a una pinza a doppio pistoncino. Le sospensioni sono sempre White Power, con un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico e una forcella da 43 mm, steli rovesciati e cartuccia aperta. Il telaio resta sempre lo stesso: a traliccio di tubi in acciaio al cromo molibdeno, con telaietto posteriore pressofuso e il motore sfruttato come elemento stressato. Il peso dichiarato, a secco, è di 169 kg

ELETTRONICA L’elettronica si conferma tra le più complete del segmento, a partire dalle modalità di guida:

Rain (risposta morbida dell’acceleratore, controllo di trazione al massimo, potenza ridotta, sistema anti-impennata attivo)

Street (risposta standard dell’acceleratore, controllo di trazione normale, potenza piena, sistema anti-impennata attivo)

Sport (risposta sportiva dell’acceleratore, controllo di trazione ridotto, potenza piena, sistema anti-impennata attivo)

Il sistema di anti impennata si può disattivare separatamente, così come il traction control. Resta disponibile la modalità Launch Control per partenze a razzo, così come alcuni optional come la mappa Track (personalizzabile) e il Quickshifter +, ora aggiornato per cambiate ancora più fluide. Il comparto elettronico conferma la presenza della piattaforma inerziale a 6 assi per le funzioni cornering di ABS e Traction Control.

PREZZO E COLORI La nuova KTM 890 Duke sarà disponibile a partire da febbraio 2021. Due le colorazioni disponibili: arancione e nero, con un prezzo di 10.700 euro (f.c.).