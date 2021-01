CONTO ALLA ROVESCIA Possono bastare pochi secondi, con immagini sfuggenti e poco nitide, per annunciare l’arrivo di una nuova moto? Una risposta univoca non c’è, ma se il video in questione mostra una supercar KTM attrezzata di tutto punto per realizzare un video camara-car allora non ci sono dubbi, la risposta è sì. Se la “macchina d’appoggio” è così performante la moto non può essere da meno, e la nuova KTM 1290 Super Duke RR è decisamente all’altezza.

VOX SOCIAL, VOX DEI In periodo di distanziamento, smart working, DAD e via discorrendo, la presentazione (o l’anticipazione di essa) trova il suo habitat ideale sui social media. KTM ha pubblicato il video in questione sulla sua pagina Facebook, in cui comunica agli appassionati la data da segnare sul calendario con un cerchietto rosso fuoco… o arancione KTM se preferite: 26 gennaio 2021. In questo giorno la Casa di Mattighofen toglierà i veli dalla 1290 Super Duke RR, la versione più estrema e sportiva della naked di famiglia.

COSA SI PREVEDE Di lei vi avevamo anticipato qualcosa quest’estate, nel frattempo non sono circolate nuove indiscrezioni, dunque tutto parrebbe confermato. La RR si differenzierà dalla “sorella” standard con una lunghissima lista di accessori alleggeriti o in fibra di carbonio: leve, piastre di sterzo e pedane alleggerite, condotti dell’aria in fibra di carbonio, cerchi forgiati, paraleve Power Parts e sospensioni WP Apex Pro. Non ci resta che attendere il 26 gennaio, nel frattempo gustatevi questa piccola anticipazione offerta da KTM.