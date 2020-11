THE BEAST RR A quasi un anno dalla sua apparizione a EICMA 2019 i riflettori tornano ad accendersi sulla KTM 1290 Super Duke. Questa volta il salone di Milano non centra nulla, le indiscrezioni arrivano direttamente dai profili social di KTM: la casa austriaca anticipa l’arrivo di una versione RR, ancor più estrema, della sua hypernaked. KTM stuzzica, il web spiffera. Da Mattighofen nessuna specifica tecnica è stata fatta trapelare ma, come al solito, il web è come un piccolo paesello e le indiscrezioni circolano più rapidamente dei gossip dal parrucchiere.

LEGGERA E LIMITATA La nuova KTM 1290 Super Duke RR non sarà per tutti, ma le abilità di guida non centrano. Stando alle voci la versione “vitaminizzata” della Super Duke sarà prodotta in serie limitata di 500 esemplari. A differenziare la RR dalla versione base ci sarà una lunghissima lista di accessori alleggeriti o in fibra di carbonio: leve, piastre di sterzo e pedane alleggerite, condotti dell’aria in fibra di carbonio, cerchi forgiati, paraleve Power Parts e sospensioni WP Apex Pro. Ovviamente quantificare quanto queste modifiche influenzeranno il prezzo finale non è affatto semplice, ma sarà probabilmente ben superiore ai 18.790 euro della versione standard.