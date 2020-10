SÌ, VIAGGIARE KTM ha tolto i veli anche alla 890 Adventure, versione maggiormente votata al turismo rispetto alle specialistiche 890 Adventure R e R Rally. Scopriamo come è fatta l'enduro media stradale di Mattighofen.

Il nuovo motore LC8c da 889 cc, come sulle sorelle R e R Rally, eroga 105 CV e 100 Nm di coppia, mentre l’albero motore, con il 20% in più di masse rotanti, regala migliori sensazioni a bassi regimi e incrementa la centralizzazione delle masse e la trazione in curva. Il nuovo propulsore è conforme agli standard Euro 5.

CICLISTICA Le sospensioni della 890 Adventure sono le WP Apex e offrono un’escursione di 200 mm, in luogo dei 240 mm delle versioni specialistiche R e R Rally. Il monoammortizzatore è dotato di un nuovo registro dello smorzamento in estensione e di un pomello per regolare il precarico della molla. L’ergonomia della nuova 890 Adventure è ispirata alle moto che corrono nei Rally, con il serbatoio da 20 litri che si sviluppa verso il basso, mentre nuovo è anche il telaietto posteriore, più leggero e robusto. La sella - regolabile - è a 850 mm, 30 mm più in basso rispetto alla R e 60 mm rispetto alla R Rally. Le ruote sono rispettivamente da 21'' e 18''.

ELETTRONICA Ricco il pacchetto elettronico: cornering ABS sensibile all'angolo di piega, 3 mappe per regolare il Cornering Traction Control - la modalità Rally opzionale - e sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio, anche questo optional. La nuova KTM 890 Adventure è dotata di un display TFT interfacciabile con lo smartphone per gestire la propria playlist e le telefonate in ingresso e grazie all’app KTM My Ride è possibile navigare punto per punto. Tra gli accessori KTM PowerParts, disponibili il Cruise Control - con l’interruttore a manubrio ora di serie - il Quickshifter+, la sella e le manopole riscaldate e le numerose combinazioni di valige laterali e borse da serbatoio.

La nuova 890 Adventure 2021 arriverà presso i concessionari KTM di tutto il mondo a partire da dicembre 2020. Il prezzo ufficiale non è stato ancora dichiarato, ma dovrebbe essere nell'ordine dei 14.000 euro.