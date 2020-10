LIMITED EDITION KTM svela la 250 SX-F Troy Lee Designs, limited edition realizzata sulla base dell’esperienza dei più grandi piloti di Supercross e Motocross, dotata di un pacchetto tecnico evoluto che ne incrementa le prestazioni rispetto alla 250 SX-F 2021 standard che vi avevamo presentato a giugno.

La KTM 250 SX-F replica del Factory Team è dotata di serie del silenziatore slip-on Akrapovič in titanio, che valorizza ulteiormente il rombo del motore da 250 cc e vanta un peso ridotto. Montato sul manubrio troviamo il selettore delle mappature, che permette di selezionare due configurazioni del motore DOHC, oltre ad attivare il traction e il launch control.

Come tutte le KTM della gamma SX, anche la 250 SX-F 2021 con grafiche Factory Racing è dotata di sospensione premium ad aria WP XACT, telaio in acciaio al cromo-molibdeno ultra leggero, potenti freni Brembo, con all'anteriore un disco freno semi flottante dotato di protezione e corona nera in alluminio. La KTM Troy Lee Designs è equipaggiata con ruote Factory allestite con cerchi D.I.D. DirtStar neri e mozzi fresati CNC anodizzati arancioni. I raggi neri e i nippli in alluminio anodizzati arancioni rendono le ruote ancora più aggressive e garantiscono la massima stabilità a fronte del minor peso possibile, in nome di una maneggevolezza superiore. Gli pneumatici Dunlop Geomax MX 33 contribuiscono a scaricare la potenza a terra.





Ciò che rende la KTM 250 SX-F Limited Edition ancor più esclusiva è la Connectivity Unit installata di serie che, combinata all’app myKTM scaricabile gratuitamente, permette di variare le impostazioni del motore tramite smartphone, oltre a fornire preziosi consigli sul setting delle sospensioni. La moto è inoltre equipaggiata con dispositivo del precarico forcella per la partenza Factory e con un paramotore realizzato in materiale composito a difesa dei componenti vitali. Il carter frizione Hinson ricavato dal pieno dona al motore quel look da moto da corsa. Le piastre Factory anodizzate arancione si adattano perfettamente alla forcella WP XACT e sono progettate per sposarsi in armonia alle caratteristiche di flessibilità del telaio e della forcella. Le speciali grafiche “in-mold” realizzate in esclusiva riprendono fedelmente quelle utilizzate sulle moto ufficiali del Troy Lee Designs/Red Bull/KTM Factory Racing Team, mentre la copertina della sella blu con strisce in silicone migliora l’estetica e offre al pilota una sensibilità e una presa ottimali.

La nuova KTM 250 SX-F Troy Lee Designs 2021 sarà disponibile a partire da ottobre 2020 presso i concessionari KTM al prezzo di 11.125 euro.