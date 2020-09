A CIASCUNO IL SUO Ogni disciplina ha il proprio Campionato del Mondo di riferimento. Quando si parla di enduro, il WESS è la massima espressione per quanto riguarda piloti, percorsi e moto. Con il Mondiale enduro ormai agli sgoccioli, KTM toglie i veli alla 350 EXC-F WESS 2021 come tributo alla celeberrima World Enduro Super Series.

EDIZIONE SPECIALE La base tecnica è la stessa della KTM 350 EXC-F con un motore 4 tempi DOHC da 350 cc del peso di circa 28 kg, incastonato in un telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno. La versione WESS si caratterizza da una forcella ad aria WP XACT da 48 mm, più leggera e robusta rispetto a una versione “tradizionale”. Per la regolazione del precarico c’è una valvola pneumatica sulla sinistra, mentre a destra ci sono due valvole per comprensione ed estensione. Per questa edizione speciale del “treemezzo” di KTM ecco una lunga lista di accessori PowerParts e dettagli esclusivi.

telaio arancione

ruote Factory con mozzi anodizzati arancione

ventola e protezioni dei radiatori

piastre forcella fresate CNC di colore arancione

paramotore in plastica

sella Factory

disco freno anteriore flottante con protezione

disco posteriore pieno

corona Supersprox Stealth

tappo del rabbocco dell'olio arancione

manopole ODI grigie

commutatore a manubrio per selezione mappe

La nuova KTM 350 EXC-F 2021 WESS sarà disponibile dai concessionari a ottobre con un prezzo di 12.365 euro.