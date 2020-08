CANTIERE AUSTRIACO Tra le case che meno riescono a celare le proprie novità in arrivo c’è certamente KTM. Non le facciamo una colpa, anzi, noi siamo sempre in cerca di nuovi spunti e nel corso del 2020 la Casa di Mattighofen ci ha dato molto da scrivere. Come saprete, due novità graviteranno attorno al rinnovato motore bicilindrico da 1.301 cc, già montato sulla 1290 Super Duke R, altre attorno al piccolo monocilindrico da 390 (che forse crescerà nella cubatura). Insomma bando ai misteri, quasi certe di arrivare nel 2021 saranno la 1290 Super Duke GT, la 1290 Super Adventure e le monocilindriche Duke e RC. Vediamo come saranno.

AVVENTURA Partiamo dal segmento che più piace ai motociclisti italiani in questo momento, ovvero, le maxi enduro. Dopo anni di onorato servizio, la KTM 1290 Super Adventure si concederà un leggero restyling, un motore più “green” e magari più performante, oltre a tanta tecnologia in più. La maxi austriaca sarà infatti tra le prime moto in circolazione ad utilizzare il cruise control adattivo, che regola la velocità con un radar in base al traffico che precede il veicolo, proprio come sulle automobili. Le linee saranno indiscutibilmente KTM, con la coda in stile 790 Adventure e il faro anteriore full Led che sarà leggermente modificato per ospitare il radar del cruise control. Per quanto riguarda il motore, come per la Super Duke R, nessun aumento di cubatura nonostante l’omologazione Euro 5. Il nuovo terminale di scarico e modifiche al bicilindrico permetteranno alla Super Adventure di rientrare nei limiti pur rimanendo ai vertici di categoria in quanto a potenza e coppia. Elettronica e ciclistica saranno evolute, confermate le due versioni: S per la strada con ruota da 19 pollici all’anteriore, R con cerchio da 21 pollici e maggior escursione per le sospensioni.

TURISMO AD ALTA INTENSITÀ Dopo la naked è turno anche della versione turistica, la Super Duke GT si presenterà nel 2021 rinnovata. C’è da capire se gli aggiornamenti ciclistici, che hanno reso la R ancor più efficace su pista, verranno trasportati nella loro totalità anche sulla GT o se per la turistica si adotterà un approccio meno orientato alle prestazioni e più al confort di marcia con l’utilizzo del solo telaio, come mostravano le prime foto spia. Quello che è certo è che anche lei verrà equipaggiata con l’unità omologata Euro 5 del bicilindrico a V austriaco e che l’elettronica evoluta troverà spazio anche sulla GT.

LE MONOCILINDRICHE KTM rinnoverà l’alto di gamma dunque, ma le piccole cilindrate non verranno certamente lasciate indietro. La più bisognosa di aggiornamenti è senza alcun dubbio la RC 390 ma anche la Duke 390 non viene aggiornata da tanto. Le foto spia di qualche settimana fa lasciano intendere che per entrambe sono in arrivo aggiornamenti. La sportiva adotterà nuove carene e, seguendo il trend lanciato dalla 390 Adventure, avrà anche una valida dotazione elettronica, finalmente controllabile dal display TFT a colori. La Duke non sarà da meno e un piccolo restyling estetico pare molto probabile. Come certificava una foto spia dei piani futuri della Casa Austriaca entrambe potrebbero aumentare di cilindrata, fino a 490, in modo da poter rientrare all’interno dei paletti imposti dalla normativa antinquinamento Euro 5, magari guadagnando qualche cavallo extra rispetto ai 43 erogati dalle attuali versioni 390.

OCCHIO ALLE ALTRE Le novità però potrebbero non essere finite qua. Sempre stando a quella famosa foto spia, potrebbero essere in rampa di lancio la 890 Adventure (attualmente la 790 è omologata Euro 4), ma anche la 890 SMT che come naturale antagonista avrebbe la Ducati Hypermotard 950, in una sfida a colpi di traversi e impennate. Insomma, nonostante quest’anno saremo orfani di EICMA, le case costruttrici non ci lasceranno certo a bocca asciutta.