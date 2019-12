FUTURO AMBIZIOSO Fuga di notizie dal quartier generale di KTM. Sul web stanno circolando delle immagini raffiguranti i piani futuri del gruppo Pierer Mobility AG, proprietario dei marchi KTM, Husqvarna e Gas Gas. Stando a quanto dicono le immagini (schemi e alcuni bozzetti di moto del futuro) il progetto è ambizioso e ricco di novità. Ecco quali.

TUTTO PARTE DA KAPPA Il marchio trainante nel nuovo piano industriale rimane ovviamente KTM, un’istituzione nel mondo delle due ruote. Salta all’occhio la nuova gamma completa da 490 cc che comprende 490 Adventure, 490 SMT /SMCR, 490 Enduro R, Duke R e, tenetevi forte, la RC 490. Tantissimo fermento anche attorno al neo nato motore da 890 cc, già adottato dalla naked 890 Duke R, che verrà montato anche su Adventure, SMC, SMT. Non mancano aggiornamenti anche nella quarto di litro, porta d’accesso al mondo KTM, come mostrato dall’immagine qui sotto.

NUOVI ORIZZONTI (ELETTRICI) Novità altrettanto interessanti nel futuro di Husqvarna. Spazio a nuovi 125/250/401 e 501 Supermoto / Enduro, tutti sviluppati sfruttando, come già accade, la base tecnica KTM. Acquisirà ancora più importanza il segmento delle Adventure che vedrà la Norden 901 nel ruolo di portabandiera, affiancata in futuro anche dalle cilindrate più piccole. Più suggestioni che potenziali novità sono invece le retrò entry-level. Tanta importanza alla mobilità elettrica, con un programma che include un grande scooter ad alte prestazioni, due scooter elettrici urbani e una mountain bike elettrica senza pedali. Curiosa l’assenza dei due modelli Svartpilen e Vitpilen 701 nello schema riassuntivo, il loro futuro è molto incerto.

A TUTTO GAS (GAS) Fino ad oggi il brand Gas Gas era specializzato nella produzione di Trial, Cross ed Enduro. Il futuro però potrebbe rivelare ben altro per il brand spagnolo. Stando alle immagini la gamma si amplierà con tre nuovi modelli prettamente stradali. Anche in questo caso la base tecnica arriverebbe in prestito dai cugini di KTM; in futuro potremmo vedere una sportourer e una naked spinte dal bicilindrico da 105 CV e 87 Nm di coppia e una nuda da 250 cc.

QUALCHE MISTERO Al momento da parte di Stefan Pierer non arrivano ulteriori informazioni. Le moto che vi ho descritto sono tutte probabili novità dei prossimi anni, ma quanto si dovrà attendere per vederle e toccarle con mano è ancora un mistero.