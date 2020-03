ECCOLA! Durante l’ultimo Eicma, KTM ha aggiornato la propria punta di diamante, la 1290 Super Duke R, con un nuovo telaio e un nuovo motore capace di adempiere alle normative antinquinamento Euro5. Come una naturale evoluzione, gli aggiornamenti visti sulla “Beast 3.0” ce li saremo aspettati anche per la più turistica KTM 1290 Super Duke GT. Era solo questione di tempo, ma finalmente alcune foto spia confermano che il processo evolutivo è in atto.

TELAIO E MOTORE La nuova KTM 1290 Super Duke GT è stata paparazzata in fase prototipale, al fianco della sorella naked. Come si vede dalle foto laterali, anche la sport tourer di KTM adotterà il nuovo telaio della “R”: sempre a traliccio di tubi, ma con un disegno completamente rivisto. Dunque, come per la Super Duke R, ci aspettiamo anche in questo caso che la rigidità torsionale venga aumentata di tre volte tanto. Sul prototipo della GT si vede anche il bicilindrico da 1.301 cc in versione Euro5, con i collettori che, dalla destra, girano attorno al motore unendosi nel catalizzatore posto sotto al motore. A cambiare, però, è il telaietto posteriore, il cui disegno è studiato apposta per accogliere con facilità la coppia di borse laterali.

LOOK FAMILIARE Dal punto di vista estetico, la versione prototipo della nuova Super Duke GT presenta una zona anteriore analoga al modello Euro4: la forma del faro, degli indicatori di direzioni anteriore e del cupolino. Il serbatoio non è muscoloso come quello della Super Duke R 2020, ma sembra lo stesso dell’attuale GT. Anche se, vicino alle ginocchia del guidatore, non ci sono più i fianchetti paramotore. Ma questi dettagli “di decoro” possono essere soltanto omessi per questa versione prototipale. Dal punto di vista ciclistico, ecco una coppia di pinze Brembo Stylema all'anteriore, un nuovo forcellone monobraccio al posteriore e le sospensioni WP semiattive. L'arrivo della nuova KTM 1290 Super Duke GT Euro5 è previsto per la fine di quest'anno, probabilmente in occasione di Eicma 2020.