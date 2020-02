RINNOVATA La KTM 1290 Super Duke R 2020 è stata rinnovata profondamente, molto più di quello che possa sembrare. La filosofia del progetto è rimasta la stessa: una moto divertente ed esagerata su strada, ma ora ancor più affilata, prestazionale e tecnologica.

SCHEDA TECNICA Al centro del rinnovato telaio in acciaio Cro Mo, batte sempre il bicilindrico LC8 da 1.301 cc, piu leggero e performante nell’ultimo aggiornamento, capace di 180 CV a 9.500 giri/min. e una coppia di 140 Nm a 8.000 giri/min. Il peso della moto, grazie ad un’attenta cura dimagrante, passa dai 195 kg del modello precedente agli attuali 189 kg. Anche la ciclistica e l’elettronica fanno un bel balzo in avanti migliorando il loro funzionamento sia su strada, sia su pista.

INSOSPETTABILE Nel video della prova del nostro Paolo Allegra potrete scoprire quanto la naked di KTM sia rimasta elettrizzante su strada, migliorando però nettamente il suo comportamento tra i cordoli. E non dei cordoli qualunque, quelli dell’ottovolante di Portimao. Per tutti gli approfondimenti consultate la prova testuale, per il video invece scorrete fino alla gallery.

COLORI E PREZZI Due le colorazioni : nera o arancione e blu. Nuova KTM Super Duke 1290 R offerta a un prezzo di listino chiavi in mano di 18.970 euro (18.720 euro f.c., più circa 250 euro di messa in strada).