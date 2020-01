Autore:

Paolo Allegra

ANIMALESCA Non è un caso se la stessa KTM l'abbia affettuosamente ribattezzata ''Bestia''. Nuova Super Duke 1290 R, alias ''Beast 3.0'', sembra nascere proprio con l'intenzione di voler esagerare, e a ben guardare ci riesce benissimo. Siamo a Portimao per la prova su strada e in pista: in attesa di condividere con voi le nostre impressioni di guida, ecco intanto come cambia nel 2020 la maxi nuda austriaca.

CURA DIMAGRANTE In linea con le recenti tendenze della concorrenza di equipaggiare moto naked di propulsori pistaioli, anche KTM rinnova la già concreta Super Duke 1290 R alleggerendola e donandole un motore ancora più potente rispetto alla versione preesistente. Un rapporto peso/potenza pari alle più prestanti supersportive sul mercato, addizionato allo spigoloso corpo nudo che la caratterizza, le garantisce il fascino dell’impossibile, ovvero proprio ciò che gli ingegneri austriaci di KTM inseguono.

METTE SOGGEZIONE Ci colpisce l’ignoranza assoluta delle sue linee. Nuova Super Duke 1290 R è una Bestia dall’aspetto arrabbiato, che al solo sguardo incute soggezione. Insinua il timore di essere una moto difficile da guidare, ma che al tempo stesso emoziona ed intriga terribilmente. Tutto, di questa moto, ce la fa immaginare cosi: dall’enorme motore bicilindrico che viene abbracciato e sostenuto all’interno del nuovo telaio irrigidito a traliccio nel tipico colore arancio, al serbatoio alto come il dorso di un toro inferocito come a voler avvisare che non sarà facile cavalcarla. Fino ai gruppi ottici effetto “occhio di pantera” ormai tipici e distintivi della linea naked del Costruttore mitteleuropeo.

FORZA BRUTA Per il 2020, l’ammiraglia della gamma Duke è stata rinnovata integralmente: inediti infatti sia il design delle sovrastrutture sia la ciclistica, che abbinati al motore ancor piu potente, al peso ridotto e a un'elettronica ulteriormente sviluppata, la rendono la naked piu eccitante del mercato. Il bicilindrico LC8 da 1.301 cc è piu leggero e performante, erogando in questa versione 180 CV a 9.500 giri/min. e una coppia di 140 Nm ad 800 giri/min.

LA DIETA DEL DUCA Peso a secco che scende dai 195 kg del modello precedente agli attuali 189 kg. Nuovo dunque il telaio a traliccio in cromo molibdeno con caratteristiche di maggiore rigidità e dall'iconico colore arancio, con telaietto posteriore realizzato in alluminio e materiali compositi. Elettronica allo stato dell’arte grazie alla piattaforma inerziale a sei assi ed un sensore di piega 6D che forniscono i dati utili alla centralina per regolare in modo efficace ed impeccabile trazione e frenata.

CICLISTICA Il comparto sospensioni è appannaggio dei WP Apex completamente regolabili, con forcella anteriore da 48 mm e un monoammortizzatore posteriore fissato con nuovi leveraggi al bellissimo forcellone monobraccio. I freni Brembo della linea Stylema all’anteriore lavorano su due dischi da 320 mm e pinza a doppio pistoncino, al posteriore con un disco da 240 mm. L’ABS con funzione cornering sviluppato da Bosch è poi arricchito dalla funzione “Supermoto ABS”, per rendere un po’ piu libera la moto dai restrittivi controlli elettronici.

DA SOLI O IN COPPIA A proposito: tre i riding mode (Rain, Street e Sport), piu uno dedicato alla pista (Track) sbloccabile ed ottenibile come optional a pagamento. L’altezza della sella è di 835 mm, con una seduta comoda e ben raccolta e una ergonomia di guida ancora più aggressiva grazie ad un manubrio alto e adeguatamente largo per trasmettere un ottimo feeling di guida sia nell’uso turistico, sia ipersportivo in pista. La sella del passeggero è ben piu alta rispetto a quella del pilota, ma non inclinata rispetto al suolo, permettendo così all'ospite, nell’impiego ''touring'', di godere di relativa comodità (a patto di una guida rilassata del pilota). Capacita del serbatoio di 16 litri.

IN NEGOZIO Come pneumatici di primo equipaggiamento troviamo i Bridgestone Battlax Hypersport S 22 con misure di 120/70 17 all’anteriore e 200/55 17 al posteriore. Due le colorazioni : nera o arancione e blu. Nuova KTM Super Duke 1290 R offerta a un prezzo di listino chiavi in mano di 18.970 euro (18.720 euro f.c., più circa 250 euro di messa in strada). Appuntamento a breve per il resoconto della nostra prova.