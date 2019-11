Autore:

La Redazione

KTM 1290 SUPER DUKE R A EICMA 2019 anche la nuda austriaca Ktm 1290 Super Duke R 2020. Le linee sono ora più leggere che in passato, con il nuovo telaio reggisella in stile Duke 790 per cui è confermata la struttura tubolare a traliccio al cromo-molibdeno. Nuovo anche il design dei cerchi e i collettori di scarico mentre sembra pressoché invariato il frontale. La nuova hyper naked della Casa di Mattighofen sfrutta il propulsore LC8 bicilindrico a V (Euro4) da 1.301 cc, in grado di sviluppare 180 CV a 9.500 giri, con una coppia massima di 140 Nm. Il listino partirà da18.720 euro. Guarda il video live da EICMA 2019.