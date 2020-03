ANCHE KTM STA A CASA In seguito a quanto indicato e disposto dalle autorità competenti, e allo scopo di contribuire alla riduzione della diffusione dei casi di Coronavirus su tutto il territorio nazionale, KTM comunica che gli Orange Days 2020 vengono posticipati e inizieranno, salvo nuove condizioni ostative, a partire dal weekend del 18 e 19 aprile. Una scelta dettata dal buon senso da parte della filiale italiana di KTM, anche perché bisogna ricordarsi che – come indica il decreto ministeriale – sarà possibile muoversi soltanto per motivi di lavoro o di prima necessità. Sul nostro sito potete scaricare o compilare l’autodichiarazione, oltre che a trovare maggiori informazioni.

LE PROTAGONISTE Quest’anno la novità più attesa è la KTM 390 Adventure, la più piccola della gamma di turistiche, che affianca le 790 Adventure e le 1290 Super Adventure. Occhi puntati anche sulla famiglia “Duke”, con la naked 890 Duke R ad affiancarsi prepotentemente alla divertente 790 e alla “Bestia 3.0”, la 1290 Super Duke R. Per ulteriori informazioni su come prenotare il test ride potete cliccare su questo link.