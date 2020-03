PESI MASSIMI Ormai è passato circa un mese dalla nostra presa di contatto con la ''Bestia 3.0'' di KTM, ovvero la nuova 1290 Super Duke R. La maxi naked austriaca si è rivelata poliedrica: tanto efficace su strada quando veloce e precisa in pista. Il terreno della prova in pista è stato l'Autodromo Internacional do Algarve, a Portimão, mentre le strade del sud del Portogallo hanno fatto da scenario alla prova su strada di una delle moto più attese del 2020.

ACROBAZIE SU DUE RUOTE Delle qualità da hooligan della KTM 1290 Super Duke R ne eravamo già a conoscenza: con i suoi 180 CV per 180 kg, la bicilindrica di Mattighofen è in grado di tentare qualsiasi manico a far staccare al ruota anteriore dal terreno (nemmeno il nostro Paolo Allegra si è tirato indietro!). E proprio Jeremy McWilliams, ex pilota di MotoGP e 500 nonchè brand ambassador KTM, si è cimentato in una serie di impennate, pieghe da gomito a terra, derapate e burnout con la Super Duke R: il video lo trovate nel nostro articolo.