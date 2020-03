CONTO ALLA ROVESCIA Come ormai da tradizione per KTM, l’arrivo della primavera è sinonimo di Orange Days, un evento con cui i concessionari della Casa di Mattighofen permettono al pubblico di provare le tanto attese novità della gamma stradale 2020. Segnatevi sul calendario queste date: 21-22 marzo e 4-5 aprile.

READY TO RACE Dopo aver catalizzato la scena a Eicma 2019, la novità più attesa è la KTM 390 Adventure, la più piccola della gamma di turistiche, che affianca le 790 Adventure e le 1290 Super Adventure. Occhi puntati anche sulla famiglia “Duke”, con la naked 890 Duke R ad affiancarsi prepotentemente alla divertente 790 e alla “Bestia 3.0”, la 1290 Super Duke R.

COME PRENOTARE Per assicurarvi una sella libera per gli Orange Days vi consigliamo vivamente di prenotarlo il prima possibile: potete farlo andando sull’apposita sezione del sito– che trovate cliccando qui – oppure contattando il concessionario KTM più vicino a voi che aderisce all’iniziativa.