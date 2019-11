Autore:

La Redazione

390 ADVENTURE IN VIDEO La kermesse milanese è il palcoscenico più adatto per togliere i veli alla tuttoterreno austriaca Ktm 390 Adventure. Derivata dalla Ktm 790 e dalla Ktm 450 Rally, l’ultima nata in famiglia è dedicata agli amanti del mondo off-road. Leggera –pesa appena 172 kg con il pieno- e adatta a chi è alle prime armi, con la Ktm 390 Adventure la casa di Mattighofen amplia l’offerta di modelli della gamma Adventure. Tutto nel nostro video live da Eicma 2019.

390 ADVENTURE Basata sulla piattaforma costruttiva della Duke, con cui condivide telaio e motore, la Adventure ha cerchi da 19” davanti e 17” dietro (ma si parla anche di 21” davanti e 18” al posteriore per la versione R) e sospensioni con ampia escursione. Lo stile spigoloso, invece, è quello delle sorellone, con cupolino e serbatoio fac-simile della 790 Adventure, sella ampia per pilota e passeggero e fianchetti che si allungano fin verso la coda, predisposta per ospitare i supporti delle borse rigide laterali.